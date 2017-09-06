Российский депутат предложила ограничить компьютерные игры из-за стрельбы в школе

Проблема увлечения детьми компьютерными играми, в частности ГТА, на сегодняшний день особенно остро стоит в обществе, заявила член Совфеда РФ Елена Мизулина, комментируя стрельбу в подмосковной Ивантеевке. По её словам, подобные игры взращивают жестокость и формируют агрессивную модель разрешения конфликтов, и к решению таких проблем необходимо выработать системный подход, сообщает Regnum





"Это очень страшная тенденция! К сожалению, это не первый подобный случай в России. Значит, нужно с этой проблемой разбираться системно, привлекая к её решению детских психологов, правоохранительные органы, профильные ведомства и саму молодежь. Ещё предстоит установить, что послужило причиной инцидента в Ивантеевке, что за ситуация в семье нападавшего, в его школе, в классе", - подчеркнула Мизулина.





Член Совфеда отметила, что среди детей в интернете сейчас активно распространяют информацию о том, что жизнь якобы не одна, будет другая, как в игре, и всё можно будет начать с начала. Существует большое количество таких групп в соцсетях, в частности, ВКонтакте, и социальные сети необходимо подключать к ограничению опасного контента.





Она также добавила, что в детях, в первую очередь, нужно воспитывать осознание ценности человеческой жизни, учить ответственности за себя и за других. С ними нужно говорить на их языке, современными способами, создавать определенный обучающий контент. Государство при этом не должно закрывать на это глаза, нужно создавать те же компьютерные игры, но с правильным, безопасными наполнением, вкладывать средства в создание доброго кино, мультфильмов.





"Иначе мы просто потеряем это поколение", - заключила Мизулина.





Напомним, 5 сентября в школе №1 посёлка Ивантеевка Московской области 15-летний ученик 9 класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил её по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате возникшей паники несколько детей получили травмы. Учительница находится в реанимации . По некоторым данным, нападавший наблюдался у психиатра из-за склонности к самоубийству.



