В ВКО прокуратура выясняет причину гибели рыбы в одном из водоёмов
6 сентября 2017, 16:42
Уровень воды был искусственно сброшен местным коммунальным предприятием и достиг минимального значения.
Прокуратура ВКО разбирается в причинах гибели рыбы в одном из водоемов, решается вопрос о проведении досудебного расследования, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры Восточно-Казахстанской области.
В сообщении отмечается, что на прошлой неделе случайные очевидцы запечатлели на камеру телефона огромное количество мертвой рыбы неподалеку от пересохшего водоема у села Мамай батыра. О происшествии сообщили средства массовой информации. Прокуратура ВКО тщательно изучила обстоятельства инцидента.
"Как удалось выяснить, пруд образовался за счет расположенной неподалеку дамбы. Уровень воды в водоеме был искусственно сброшен местным коммунальным предприятием и достиг минимального значения. Рыба в пруду погибла. По предварительной информации, ущерб составил около 2 миллионов тенге. В данный момент решается вопрос о проведении досудебного расследования по факту гибели рыбы. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются", - говорится в сообщении.
Сотрудники оперативного отряда быстрого реагирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ВКО проводят операцию по спасению молоди рыбы.
Фото: прокуратура ВКО
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