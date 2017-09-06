В ВКО прокуратура выясняет причину гибели рыбы в одном из водоёмов

Уровень воды был искусственно сброшен местным коммунальным предприятием и достиг минимального значения.

Прокуратура ВКО разбирается в причинах гибели рыбы в одном из водоемов, решается вопрос о проведении досудебного расследования, передает передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры Восточно-Казахстанской области.





В сообщении отмечается, что на прошлой неделе случайные очевидцы запечатлели на камеру телефона огромное количество мертвой рыбы неподалеку от пересохшего водоема у села Мамай батыра. О происшествии сообщили средства массовой информации. Прокуратура ВКО тщательно изучила обстоятельства инцидента.





"Как удалось выяснить, пруд образовался за счет расположенной неподалеку дамбы. Уровень воды в водоеме был искусственно сброшен местным коммунальным предприятием и достиг минимального значения. Рыба в пруду погибла. По предварительной информации, ущерб составил около 2 миллионов тенге. В данный момент решается вопрос о проведении досудебного расследования по факту гибели рыбы. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются", - говорится в сообщении.





Сотрудники оперативного отряда быстрого реагирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ВКО проводят операцию по спасению молоди рыбы.



