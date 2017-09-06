Больше ста книг об истории Сарыарки передали карагандинцы в Национальную академическую библиотеку РК

В Астане в Национальной академической библиотеке РК состоялась встреча с литераторами и учеными в рамках Дней культуры Карагандинской области на ЭКСПО. Участники за круглым столом обсудили вопросы реализации программы «Рухани жаңғыру», популяризации духовного наследия. Карагандинцы передали библиотеке книги – 100-томник «Сарыарка кiтапханасы», 15-томное собрание сочинений А. Букейханова и двухтомное издание «Қаз дауысты Казыбек би».





На встрече присутствовал ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев. Участие приняли ученые, деятели культуры и искусства, а также авторы трудов, вошедших в антологию «Сарыарка кiтапханасы».





- Программа «Рухани жангыру», инициированная Главой государства, является платформой модернизации общественного сознания, духовного возрождения. Нам прежде всего надо определить систему воспитания молодого поколения. В этом отношении бесценны труды великих казахских просветителей и деятелей. В их числе – Казыбек би, Алихан Букейханов, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. – Мы чтим память исторических личностей, родившихся на земле Сарыарки.





Он напомнил, что в Карагандинской области широко отмечают 350-летие выдающегося общественного и государственного деятеля Қаз дауысты Казыбек би. Торжества прошли на его родине – в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района.





- На этот праздник мы пригласили гостей из других регионов. В честь юбилея был организован автокараван, который отправился по всем памятным местам. Участники международного автопробега побывали в древнем городе Туркестане, посетили захоронение останков Казыбек би в мавзолее Ходжи Ахмета Яссави. Примечательно, что инициатива этой акции исходила от молодежи, - отметил Ерлан Кошанов.





Глава региона вручил книги руководству Национальной академической библиотеки РК.









Уникакльная серия «Сарыарка кiтапханасы» была издана в рамках государственной программы «Духовное наследие» при поддержке акимата Карагандинской области. Антология включает произведения 352 авторов - от Бухар Жырау, Қаз дауысты Казыбек би до современников. Каждый том издан тиражом в 800 экземпляров.





Сборник сочинений Алихана Букейханова из 15 томов на сегодня является самым обширным. До этого издавалось 9 томов. В прошлом году к 150-летию выдающегося казахского деятеля и публициста выпустили новое собрание.





Двухтомник «Қаз дауысты Казыбек би» вышел в свет в 2017 году к юбилею. В первый том вошли материалы из периодических изданий, архивные документы, научно-исследовательские работы. Второй том содержит монографию ученого-историка Жамбыла Артыкбаева о Казыбек би.





- Наш книжный фонд пополнился ценными изданиями из серии духовного наследия. Это даст широкую возможность для популяризации культуры и истории Сарыарки, - оценила подарок директор Национальной академической библиотеки РК Умуткан Муналбаева. – Этот дар поможет нам работать с молодежью, которую сегодня надо приобщать к духовному и историческому наследию.





В знак благодарности Ерлану Кошанову вручили читательский билет Национальной академической библиотеке.









На встрече было предложено в рамках программы «Туған жер» организовать в Карагандинской области съезд ученых, деятелей культуры и искусства с экспедицией по сакральным местам. Главе региона понравилась эта идея. Он обещал не откладывать дело в долгий ящик.

Участники встречи не обошли вниманием и проведение международной выставки ЭКСПО в Астане.





- Много было вопросов, идею ЭКСПО вначале не понимали. Сейчас, когда уже остаются считанные дни до закрытия выставки, и подводим итоги, очевидно, что она сыграла мощную объединительную роль и для казахстанцев, и для других народов, - считает академик, доктор философских наук Гарифолла Есим. - Много стран приняло участие, в своих павильонах они показали все самое лучшее.



