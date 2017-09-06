Назарбаев на бизнес-форуме: Мы сделали всё, чтобы бизнесмены чувствовали себя как дома

Президент Казахстана призвал бизнесменов использовать все имеющиеся возможности для развития и укрепления партнёрства.

В Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в казахстанско-польском бизнес-форуме , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В форуме приняли участие более 450 представителей отечественного и польского бизнеса. В приветственном слове перед участниками форума Назарбаев подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере, отметив значительный потенциал для расширения этих отношений.









Президент остановился на мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного климата и их результатах.





- Польские граждане в Казахстане освобождены от визовых требований. Созданы рабочие группы по развитию малого и среднего бизнеса, машиностроения и сельского хозяйства. Важная роль отводится нашей межправительственной комиссии, которая работает между нашими странами, - сказал глава государства.





Кроме этого, Президент Казахстана рассказал об участии страны в строительстве нового экономического «Шелкового пути» и остановился на казахстанско-польских проектах, реализуемых в рамках двустороннего экономического сотрудничества.









- Примером успешного партнёрства является фармацевтическая компания «Польфарма». На территории СЭЗ «Астана новый город» компанией «Селена групп» реализован проект по производству строительных материалов. Завод «КазТехМаш» запустил в Петропавловске производство сельхозтехники, используя технологии польской «Пронар». В целом, в Казахстане действуют 115 предприятий с польским участием, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства выразил заинтересованность в дальнейшем развитии экономических отношений и назвал ряд причин для дальнейшего ведения бизнеса именно в Казахстане.





- Действует Совет иностранных инвесторов. Для граждан 61 страны введён безвизовый режим. Функционируют 10 специальных экономических зон и порядка 20 индустриальных зон. Участников этих зон государство обеспечивает необходимой инфраструктурой. Участникам СЭЗ также предоставляются налоговые льготы и преференции. Наряду с этим упрощается порядок получения лицензий и заключения контрактов на недропользование, - сказал Президент Казахстана.





Президент Казахстана остановился также на возможности укрепления сотрудничества путем участия польских бизнесменов в приватизации активов казахстанских предприятий и выстраивания отношений в аграрном секторе.





Нурсултан Назарбаев назвал процесс ускоренной модернизации Казахстана дополнительным полем для расширения экономических связей.









- Мы придаём большое значение развитию всех видов туризма: от делового до экологического и духовного. С учетом наличия прямого воздушного сообщения мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве и продвижении наших туристических продуктов. После завершения ЭКСПО на базе её инфраструктуры заработает Международный финансовый центр «Астана». Кроме того, на базе ЭКСПО будет работать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций, - сказал Глава государства.





В заключение Президент Казахстана призвал бизнесменов использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного партнёрства.





"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших экономических отношений. Казахстан сегодня – это новые возможности, огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса. Мы все сделали для того, чтобы бизнесмены чувствовали себя как дома", – сказал Нурсултан Назарбаев.



