Супруга Эрдогана отправится в Бангладеш для встречи с беженцами

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Эмине Эрдоган сегодня направляется в Бангладеш для посещения лагерей, где укрылись бежавшие от насилия и убийств мьянмарской армии араканские мусульмане, сообщает сообщает TRT





Заявление поступило от вице-премьера Хакана Чавушоглу, который отметил, что Эмине Эрдоган отправляется в Бангладеш для осуществления контактов вместе с главой Турецкого Агентства по сотрудничеству и координации ТИКА Сердаром Чамом. Чавушоглу также рассказал о деталях помощи, которую осуществит ТИКА. Помощь будет доставлена с воздуха по причине нестабильной и опасной ситуации в регионе. Помощь объемом в тысячу тонн состоит из одежды, продуктов питания и средств первой необходимости. Помощь, которая будет направлена Турцией араканским мусульманам, поможет обеспечить самым необходимым 100 000 семей.





Между тем, согласно заявлению МИД, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетит Бангладеш 7-8 сентября для изучения условий содержания араканских мусульман в стране, а также с целью оказания поддержки Турции. В Бангладеш бежали около 120 000 араканских мусульман.





В рамках визита Чавушоглу проведет переговоры с полномочными лицами Бангладеш в Дакке и с представителями международных гуманитарных организаций. В заявлении говорится, что министр посетит город на границе с Мьянмой, Cox’s Bazar, проведет осмотр лагерей беженцев и проверит вопрос доставки гуманитарной помощи.





Ранее президент Турции назвал происходящие в Мьянме события "геноцидом мусульман". По его словам, Мьянма под видом борьбы сепаратизмом устроила на северо-западе страны геноцид, уничтожают в основном мирное население – семьи мусульман, но называют это борьбой с террором.



