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Супруга Эрдогана отправится в Бангладеш для встречи с беженцами

6 сентября 2017, 16:59

Турция продолжает искать решение проблемы араканских мусульман, страдающих от насилия в Мьянме.

Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Эмине Эрдоган сегодня направляется в Бангладеш для посещения лагерей, где укрылись бежавшие от насилия и убийств мьянмарской армии араканские мусульмане, сообщает TRT.

Заявление поступило от вице-премьера Хакана Чавушоглу, который отметил, что Эмине Эрдоган отправляется в Бангладеш для осуществления контактов вместе с главой Турецкого Агентства по сотрудничеству и координации ТИКА Сердаром Чамом. Чавушоглу также рассказал о деталях помощи, которую осуществит ТИКА. Помощь будет доставлена с воздуха по причине нестабильной и опасной ситуации в регионе. Помощь объемом в тысячу тонн состоит из одежды, продуктов питания и средств первой необходимости. Помощь, которая будет направлена Турцией араканским мусульманам, поможет обеспечить самым необходимым 100 000 семей.

Между тем, согласно заявлению МИД, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу посетит Бангладеш 7-8 сентября для изучения условий содержания араканских мусульман в стране, а также с целью оказания поддержки Турции. В Бангладеш бежали около 120 000 араканских мусульман.

В рамках визита Чавушоглу проведет переговоры с полномочными лицами Бангладеш в Дакке и с представителями международных гуманитарных организаций. В заявлении говорится, что министр посетит город на границе с Мьянмой, Cox’s Bazar, проведет осмотр лагерей беженцев и проверит вопрос доставки гуманитарной помощи.

Ранее президент Турции назвал происходящие в Мьянме события "геноцидом мусульман". По его словам, Мьянма под видом борьбы сепаратизмом устроила на северо-западе страны геноцид, уничтожают в основном мирное население – семьи мусульман, но называют это борьбой с террором.

Фото: trt.net.tr.

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