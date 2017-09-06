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Alpina представила свою версию дизельной «пятёрки» BMW

6 сентября 2017, 17:03

Всемирно известная баварская компания Alpina, базирующаяся в городке Бухлоэ, официально представила свою версию дизельного седана и универсала BMW 5-Series нового поколения G30.

К некоторому сожалению необходимо отметить, что новая модель Alpina D5 S получила дизельную силовую установку с тремя последовательными нагнетателями и систему полного привода. Напомним, что в линейке немецкого бренда BMW имеется модель M550d, которая использует двигатель с четырьмя турбинами.



Седан и универсал Alpina D5 S оснащены 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым мотором, который способен генерировать 388 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-диапазонный «автомат» ZF.



Как рассказали в компании, для стокового двигателя были подготовлены новые турбины, система впуска, выпуска и охлаждения, а также иной интеркулер. В качестве сравнения, агрегат BMW с четырьмя турбинами выдает 400 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента.



Согласно заявленным данным, седан Alpina D5 S ускоряется с нуля до ста километров в час за 4,4 секунды. Одноимённый универсал делает это «упражнение» за 4,6 секунды. Автомобили Alpina D5 S способны набирать вторую сотню за 17 и 17,2 секунды соответственно. Максимальная скорость – 286 км/ч и 283 км/ч.



В оснащение нового седана и универсала Alpina D5 S входит амортизаторы Bilstein с электронным управлением, задняя пневматическая подвеска, 20-дюймовые «катки» и полноуправляемое шасси с активными стабилизаторами (вместе с опциональным спорт-пакетом Sport Plus).

В Германии новую модель можно купить по минимальной цене от 87 тысяч 900 евро. Это практически на три тысячи евро дороже модели BMW M550d.


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