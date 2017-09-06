Лучший полицейский Нью-Йорка приехал в Астану
6 сентября 2017, 17:06
Он проведет бой на ринге в Астане 9 сентября.
Полицейский и боксер в одном лице – Димаш Ниязов из Нью-Йорка – детство которого прошло в Шымкенте, впервые проведет бой на ринге в Астане 9 сентября, сообщает Sputnik Казахстан.
"Прилетел я 1 сентября, чтобы акклиматизироваться, адаптироваться. Здесь погода другая, тренировки другие. Мой соперник из Бразилии очень сильный. У него 22 победы, четыре проигрыша, он пятый в рейтинге Бразилии. Я думаю, это будет самый сложный и тяжелый бой для меня. Но я взял этот бой, чтобы показать, что я на это способен", — рассказал Димаш Ниязов.
Димаш еще подростком переехал в Соединенные Штаты Америки. В 2017 году за достойную службу и преданность делу уроженец Казахстана был признан лучшим полицейским штата.
Помимо работы, Димаш Ниязов занимается профессиональным боксом. В арсенале у спортсмена 11 побед и ни одного поражения.
Фото: акаунт Димаша Ниязова в соцсетях
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