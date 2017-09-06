Назарбаев на казахстанско-польском бизнес-форуме: Мы сделали всё, чтобы бизнесмены чувствовали себя как дома

В Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в казахстанско-польском бизнес-форуме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В форуме приняли участие более 450 представителей отечественного и польского бизнеса. В приветственном слове перед участниками форума Назарбаев подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической сфере, отметив значительный потенциал для расширения этих отношений.

Президент остановился на мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного климата и их результатах.

- Польские граждане в Казахстане освобождены от визовых требований. Созданы рабочие группы по развитию малого и среднего бизнеса, машиностроения и сельского хозяйства. Важная роль отводится нашей межправительственной комиссии, которая работает между нашими странами, - сказал глава государства.

Кроме этого, Президент Казахстана рассказал об участии страны в строительстве нового экономического «Шелкового пути» и остановился на казахстанско-польских проектах, реализуемых в рамках двустороннего экономического сотрудничества.

Президент остановился на мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного климата и их результатах.

- Польские граждане в Казахстане освобождены от визовых требований. Созданы рабочие группы по развитию малого и среднего бизнеса, машиностроения и сельского хозяйства. Важная роль отводится нашей межправительственной комиссии, которая работает между нашими странами, - сказал глава государства.

Кроме этого, Президент Казахстана рассказал об участии страны в строительстве нового экономического «Шелкового пути» и остановился на казахстанско-польских проектах, реализуемых в рамках двустороннего экономического сотрудничества.

- Мы придаём большое значение развитию всех видов туризма: от делового до экологического и духовного. С учетом наличия прямого воздушного сообщения мы заинтересованы во взаимном сотрудничестве и продвижении наших туристических продуктов. После завершения ЭКСПО на базе её инфраструктуры заработает Международный финансовый центр «Астана». Кроме того, на базе ЭКСПО будет работать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций, - сказал Глава государства.

В заключение Президент Казахстана призвал бизнесменов использовать все имеющиеся возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного партнёрства.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших экономических отношений. Казахстан сегодня - это новые возможности, огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса. Мы все сделали для того, чтобы бизнесмены чувствовали себя как дома», - сказал Нурсултан Назарбаев.