В Алматы определили дома с наибольшим количеством квартирных краж

«Мы тщательно проанализировали ситуацию с квартирными кражами в Алматы и определили четыре жилых дома с наибольшим количеством квартирных краж. Они расположены на территории Алмалинского района. В целях пресечения и предупреждения преступлений управлением по г.Алматы было проведено совещание с участием представителей КСК и участковыми инспекторами полиции, закрепленные за данным криминогенным участком. На совещании были рассмотрены и поставлены задачи о взаимодействии КСК и МПС ДВД города для дальнейшего предотвращения преступлений», - рассказал заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по г. Алматы Муратбек Ержанов.

Использование Карты уголовных правонарушений позволяет сотрудникам полиции и прокуратуры проанализировать состояние преступности на конкретном участке и принимать профилактические меры. Так, по интерактивной карте можно определить самые криминогенные и самые безопасные улицы и дома мегаполиса.

Напомним, в Казахстане интернет-портал «Карта уголовных правонарушений» заработал в 2015 году в пилотном режиме, а затем уже на постоянной основе. Он был запущен Комитетом по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК.





Карта уголовных правонарушений - это интернет-портал, доступный абсолютно каждому человеку. Ее можно смотреть без регистрации и на бесплатной основе на сайте qamqor.gov.kz. Если у вас есть обычный смартфон, то в любое время суток вы можете зайти на сайт и посмотреть, какие преступления произошли за последние сутки в вашем районе, вблизи или в вашем доме. На карте отображаются только те преступления, по которым принято решение о регистрации уголовного дела, и по которым известно точное место совершения преступления.





Главная цель проекта - отобразить на карте преступности все населенные пункты местности, обеспечить достоверную информацию обо всех уголовных правонарушениях и отслеживать геолокацию совершенных преступлений с указанием времени.





«Органы уголовного преследования незамедлительно регистрируют факты совершения уголовных правонарушений в ЕРДР путем заполнения в информационной системе Комитета электронной формы, которая удостоверяется электронной цифровой подписью. В электронных формах ЕРДР указываются место и время совершения, способы совершения, предмет посягательства, лица, совершившие правонарушения, их возраст, образование и другие сведения. Портал дает возможность увидеть состояние преступности в режиме онлайн, как по всей стране в разрезе областей, районов, так и в разрезе крупных городов детально вплоть до домов и улиц, а также за интересуемый промежуток времени (год, месяц, сутки, часы)», — отмечает Ержанов.





Благодаря Карте, у органов внутренних дел появилась возможность эффективно расставлять наряды полиции, устанавливать уличные камеры видеонаблюдения. При оснащении всех патрульных GPS-датчиками и наложив на карту преступлений, можно проанализировать, где в момент совершения преступления находился ближайший патруль полиции, попали ли на систему видеорегистраторов подозреваемые лица. Различные фильтры позволяют осуществлять глубокий анализ преступности, то есть можно будет показать на портале, где чаще совершаются преступления с использованием огнестрельного оружия, где холодного оружия, где больше выявлено преступлений с незаконным оборотом наркотиков, а где больше краж и мошенничеств. К примеру, будет реализована возможность мониторинга состояния преступности в определенном участке как за несколько часов, так и за месяц, год, подчеркивает представитель Комитета.





«Активно пользуются Картой сотрудники МПС ДВД г. Алматы. С помощью нее анализируется эффективность несения службы нарядами и по их результатам вносятся предложения по эффективной расстановке полицейских нарядов. В случае повышения числа совершаемых преступлений на одном из районов города принимаются меры по пресечению фактов совершаемых преступлении и усиливаются маршруты патрулирования.





Жители города также активно пользуются услугами «Карты уголовных правонарушений», что повысило доверие населения к стражам правопорядка и сделало их работу более прозрачной», — заключает заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по г. Алматы Муратбек Ержанов.





Создание интернет-портала «Карта уголовных правонарушений» является одной из реализации пяти реформ Плана нации «100 конкретных шагов».