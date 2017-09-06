ОДКБ включила оппозиционную партию Таджикистана в перечень террористических организаций
6 сентября 2017, 17:12
Перечень организаций, признанных террористическими, позволит обеспечивать скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне ответственности ОДКБ.
Партия Исламского возрождения, признанная в Таджикистане террористической организацией, включена в Перечень организаций признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Организации, передает CA-News.
Как сообщается, 8 июня 2016 года в Ереване состоялась заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ под председательством армянской стороны.
В заседании стороны своим решением согласовали Перечень организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ.
В Перечень наряду с такими международными террористическими организациями, как "Аль-Каида", "Исламское государство", "Братья мусульмане", "Ансоруллох" под №65 внесена также "Партия исламского возрождения Таджикистана".
Участники заседания отметили, что Перечень организаций, признанных террористическими, позволит обеспечивать скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне ответственности ОДКБ.
Стоит отметить, что структуры ОДКБ координируют совместные меры по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций на территориях государств-членов этой региональной организации (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), которые занимают общую площадь в 20,3 млн. квадратных километров с населением более 260 миллионов человек. Государства-члены организации заинтересованы в безопасности и стабильности региона.
Фото: ca-news.org.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876575-d0a25ac26e6d3dba4143b2750882103b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...