ОДКБ включила оппозиционную партию Таджикистана в перечень террористических организаций

Перечень организаций, признанных террористическими, позволит обеспечивать скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне ответственности ОДКБ.

Партия Исламского возрождения, признанная в Таджикистане террористической организацией, включена в Перечень организаций признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Организации, передает Об этом сообщает пресс-служба Организации, передает CA-News





Как сообщается, 8 июня 2016 года в Ереване состоялась заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ под председательством армянской стороны.





В заседании стороны своим решением согласовали Перечень организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах — членах ОДКБ.





В Перечень наряду с такими международными террористическими организациями, как "Аль-Каида", "Исламское государство", "Братья мусульмане", "Ансоруллох" под №65 внесена также "Партия исламского возрождения Таджикистана".





Участники заседания отметили, что Перечень организаций, признанных террористическими, позволит обеспечивать скоординированные действия по выявлению и пресечению их деятельности в зоне ответственности ОДКБ.





Стоит отметить, что структуры ОДКБ координируют совместные меры по противодействию деятельности террористических и экстремистских организаций на территориях государств-членов этой региональной организации (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан), которые занимают общую площадь в 20,3 млн. квадратных километров с населением более 260 миллионов человек. Государства-члены организации заинтересованы в безопасности и стабильности региона.



