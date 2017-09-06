Директор ясли-сада в Костанае пошла на взятку, чтобы спасти больную сестру

В городском суде №2 было рассмотрено дело в отношении бывшего директора ясли-сада №14 отдела образования акимата Костаная Раисы Хаджиевой. Сейчас она нигде не работает. 57-летнюю женщину обвиняют в получении взятки, пишет пишет Kstnews.kz





Как объяснила прокурор, в июле этого года в ясли-саде велись работы на общую сумму 3 490 000 тенге. ИП «Башухина» завершала работы по текущему ремонту кровли. Директор учреждения, которая является заказчиком работ, через заместителя по хозяйственной части потребовала взятку в размере 10% процентов от стоимости договора. Получилось 350 тысяч тенге. Взамен она обещала покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. А 26 июля в поселке Мичурино Костанайского района, где проживает обвиняемая, директор ясли-сада была задержана с поличным при получении через посредника взятки в 350 тысяч тенге.





По словам самой Раисы Хаджиевой, деньги ей понадобились для того чтобы помочь сестре. Та с февраля месяца лежит в больнице и борется с онкологией. Когда она находилась в отпуске, то попросила завхоза ясли-сада, которая исполняла обязанности директора, попросить у ИП 10% от всей суммы. Сама лично о деньгах Хаджиева и подрядчик никогда не разговаривали, лишь через завхоза. При этом обвиняемая утверждает, что никому не планировала отдавать часть полученной суммы, а завхоз была с этим согласна.





В день задержания Хаджиевой позвонила заместитель и сообщила, что привезла деньги домой. Подсудимая пригласила ее попить чай, но та отказалась, сказав, что торопится. В машине завхоза ясли-сада директор получила сумму, которую пересчитывать не стала. А когда вышла из авто, ее задержали сотрудники Антикоррупционной службы.





«Сейчас я только поняла, какую ошибку совершила. Прошу простить меня...Мне так стыдно, что я подвела отдел образования, свой коллектив и родных за 4 месяца до выхода на пенсию», - заплакала во время дачи показаний женщина.





Стаж работы Хаджиевой составляет 30 лет, в ясли-саде она трудится 2 года.





В качестве свидетеля по ходатайству защиты выступила кардиолог-терапевт Элеонора Ан, которая оказывает медицинские услуги в частном порядке. По ее словам, обвиняемой жизненно необходимо принимать лекарства, так как та страдает от нескольких серьезных заболеваний. В ответ на это прокурор задала вопрос: когда стало известно о том, что Хаджиевой нужно принимать препараты ? Оказалось, что это выяснилось в августе, когда подсудимая пришла на прием к доктору.





Во время прений прокурор попросила суд назначить подсудимой наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев, учитывая, что она имеет положительные характеристики с места работы и соседей. Защита же обратилась учесть все смягчающие обстоятельства и назначить наиболее мягкое наказание. Приговор будет озвучен 7 сентября.

Самат Каримов