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В Алматы ищут очевидцев наезда на 18-летнюю девушку

6 сентября 2017, 17:19

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Для восстановления полной картины происшествия разыскивают очевидцев наезда на девушку, произошедшего в Алматы 31 августа, передает Zakon.kz.

Со слов мамы пострадавшей девушки стало известно, что наезд произошел 31 августа от ул.Домостроительной, по ул.Малой Саина, не доезжая пр. Абая, в 10.30 часов утра. В результате наезда 18-летняя Мария получила открытый перелом ноги, ушиб мозга, гематому.

"31 августа, в прошлый четверг, примерно в 10.30 ч. утра произошло ДТП в мкр. Жетысу, напротив дома 66, что южнее улицы Саина, уг. Абая (Малая Саина). В несчастном случае пострадала 18-летняя Санникова Мария. Водитель, сбивший Машу, не скрылся, но нам надо восстановить картину происшествия. На месте ДТП были очевидцы, но, к сожалению, прибывшие сотрудники не записали их контакты. Мы ищем очевидцев данной аварии, состояние Маши все еще тяжелое, она в реанимации в состоянии комы, у нее множественные переломы. Прошу всех свидетелей данного происшествия связаться со мной, или с мамой Маши", - написала на своей странице в Facebook представитель семьи пострадавших адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова.


фото: Жанна Уразбахова



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