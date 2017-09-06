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Восьмилетний мальчик пропал в Степногорске

6 сентября 2017, 17:23

Если кто-то видел мальчика или знает его местонахождении, просьба позвонить по телефону 102.

В Степногорске при таинственных обстоятельствах пропал восьмилетний мальчик, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Известно, что Александр Вагнер, 2009 года рождения, пропал 5 сентября. Мальчик около 15.00 играл во дворе дома №29 2-го микрорайон и ушел в неизвестном направлении.

Мальчик был одет в майку бежевого цвета, шорты и туфли черного цвета.

Полиция разослала ориентировки на пропавшего мальчика. Правоохранители обращаются к населению: если кто-то видел мальчика или знает его местонахождении, просьба позвонить по телефону 102.

Фото: "Воспитан в Степногорске" ВКонтакте



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