В городах Павлодарской области переполнены вытрезвители
6 сентября 2017, 17:25
В последние несколько лет финансирование койкомест в Центрах адаптации и детоксикации Павлодара, Экибастуза и Аксу было сокращеноболее, чем вдвое.
Павлодарские полицейские обеспокоены нехваткой мест в вытрезвителях и коек для принудительного лечения от алкоголизма, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Об этом на аппаратном совещании, отчитываясь перед акимом области, заявил глава региональной местной полицейской службы Юрий Колесников.
По словам спикера, в последние несколько лет финансирование койкомест в Центрах адаптации и детоксикации Павлодара, Экибастуза и Аксу было сокращено более, чем вдвое.
- На сегодняшний день общее количество составляет 56 койкомест, тогда как до передачи ЦВАДов в органы здравоохранения мест было 72, а в позапрошлом году – 120. Причина мне не понятна, - заявил Юрий Колесников.
- А между тем, ежедневно в ЦВАДы мы доставляем от 90 до 120 человек. В итоге уже к 21:00 вытрезвители Павлодара переполнены. Из-за недостаточного числа койкомест, прием закрывается, а в самый «криминальный» промежуток времени с 22:00 до 6:00 семейных дебоширов и других пьяных нарушителей нам помещать некуда. Этот контингент «болтается» на улице, а затем становится объектом, либо субъектом преступлений.
В управлении здравоохранения же считают, что сегодняшнее количество мест в вытрезвителях по нормам соответствует населению городов области.
Медики советуют полицейским доставлять в ЦВАДы не всех подряд подвыпивших граждан на улице, а только тех, кто совершил правонарушения.
Однако с такой постановкой вопроса Юрий Колесников не согласен.
- В ЦВАДы и так отправляются только нарушители, а вот мест для них катастрофически не хватает, - заявил глава МПС.
– При этом, чтобы решить проблему, не нужно строить новое здание, достаточно только профинансировать необходимое количество мест.
Когда же аким области спросил о цене вопроса, ответить не смогли ни представители МПС, ни управления здравоохранения области.
- Этот вопрос подымается уже в третий раз, - возмутился Булат Бакауов.
– Нужно в этой проблеме разобраться и понять, почему сократили места. Найти финансирование. Если не хватает ресурсов, то павлодарский и аксуский ЦВАДы можно объединить, а вопрос экибастузским рассмотреть.
Примерно похожая проблема и с койкоместами для принудительного лечения от алкоголизма. На первое января 2017 года в павлодарском областном наркологическом диспансере насчитывалось 220 койкомест, но затем 60 из них было сокращено.
По решениям судов к принудительному лечению в областном центре осуждено 290 человек. На сегодняшний день в листе ожидания стоят 120 павлодарцев, которым не хватило мест. Чтобы не стоять в очереди, можно пролечиться платно. Однако не у дел осталась та категория граждан, которая не может платить за лечение. Третья проблема, озвученная главой МПС – что делать с бомжами? Но, как выяснилось, ответить на этот вопрос могут лишь на республиканском уровне. Павлодарские полицейские готовят письмо в МВД о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, связанные с нахождением лиц без определенного места жительства в приемниках-распределителях.
- По закону этих людей можно помещать в приемники лишь один раз в три года. В противном случае прокуратура выписывает нам штрафные санкции. Согласно оперативным данным, за восемь месяцев этого года в приемник было доставлено 1739 человек. Из них помещено туда лишь 435. В основном это «новенькие» бомжи, 90 из них - «повторники». 1304 человека ранее содержавшиеся в приемнике, личность их была установлена. Получается мы их незаконно доставляли.
О чем нам выставили претензии сотрудники прокуратуры. В результате с одной стороны это незаконные действия, а с другой – нахождение лиц без определенного места жительства на улицах и в общественных местах создают у населения мнение о бездействии местной полицейской службы, потому что мы не можем просто так убрать со двора эту «взрывоопасную» категорию граждан.
В решении проблемы местная полиция надеется на помощь земляка -сенатора Нуржана Нурсипатова, который поднимет вопрос на республиканском уровне.
Светлана Воронова
Фото с сайта liter.kz
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