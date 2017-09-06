В городах Павлодарской области переполнены вытрезвители

В последние несколько лет финансирование койкомест в Центрах адаптации и детоксикации Павлодара, Экибастуза и Аксу было сокращеноболее, чем вдвое.

Павлодарские полицейские обеспокоены нехваткой мест в вытрезвителях и коек для принудительного лечения от алкоголизма, передает корреспондент передает корреспондент pavlodarnews.kz





Об этом на аппаратном совещании, отчитываясь перед акимом области, заявил глава региональной местной полицейской службы Юрий Колесников.





По словам спикера, в последние несколько лет финансирование койкомест в Центрах адаптации и детоксикации Павлодара, Экибастуза и Аксу было сокращено более, чем вдвое.





- На сегодняшний день общее количество составляет 56 койкомест, тогда как до передачи ЦВАДов в органы здравоохранения мест было 72, а в позапрошлом году – 120. Причина мне не понятна, - заявил Юрий Колесников.





- А между тем, ежедневно в ЦВАДы мы доставляем от 90 до 120 человек. В итоге уже к 21:00 вытрезвители Павлодара переполнены. Из-за недостаточного числа койкомест, прием закрывается, а в самый «криминальный» промежуток времени с 22:00 до 6:00 семейных дебоширов и других пьяных нарушителей нам помещать некуда. Этот контингент «болтается» на улице, а затем становится объектом, либо субъектом преступлений.





В управлении здравоохранения же считают, что сегодняшнее количество мест в вытрезвителях по нормам соответствует населению городов области.





Медики советуют полицейским доставлять в ЦВАДы не всех подряд подвыпивших граждан на улице, а только тех, кто совершил правонарушения.





Однако с такой постановкой вопроса Юрий Колесников не согласен.





- В ЦВАДы и так отправляются только нарушители, а вот мест для них катастрофически не хватает, - заявил глава МПС.





– При этом, чтобы решить проблему, не нужно строить новое здание, достаточно только профинансировать необходимое количество мест.





Когда же аким области спросил о цене вопроса, ответить не смогли ни представители МПС, ни управления здравоохранения области.





- Этот вопрос подымается уже в третий раз, - возмутился Булат Бакауов.





– Нужно в этой проблеме разобраться и понять, почему сократили места. Найти финансирование. Если не хватает ресурсов, то павлодарский и аксуский ЦВАДы можно объединить, а вопрос экибастузским рассмотреть.





Примерно похожая проблема и с койкоместами для принудительного лечения от алкоголизма. На первое января 2017 года в павлодарском областном наркологическом диспансере насчитывалось 220 койкомест, но затем 60 из них было сокращено.





По решениям судов к принудительному лечению в областном центре осуждено 290 человек. На сегодняшний день в листе ожидания стоят 120 павлодарцев, которым не хватило мест. Чтобы не стоять в очереди, можно пролечиться платно. Однако не у дел осталась та категория граждан, которая не может платить за лечение. Третья проблема, озвученная главой МПС – что делать с бомжами? Но, как выяснилось, ответить на этот вопрос могут лишь на республиканском уровне. Павлодарские полицейские готовят письмо в МВД о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, связанные с нахождением лиц без определенного места жительства в приемниках-распределителях.





- По закону этих людей можно помещать в приемники лишь один раз в три года. В противном случае прокуратура выписывает нам штрафные санкции. Согласно оперативным данным, за восемь месяцев этого года в приемник было доставлено 1739 человек. Из них помещено туда лишь 435. В основном это «новенькие» бомжи, 90 из них - «повторники». 1304 человека ранее содержавшиеся в приемнике, личность их была установлена. Получается мы их незаконно доставляли.





О чем нам выставили претензии сотрудники прокуратуры. В результате с одной стороны это незаконные действия, а с другой – нахождение лиц без определенного места жительства на улицах и в общественных местах создают у населения мнение о бездействии местной полицейской службы, потому что мы не можем просто так убрать со двора эту «взрывоопасную» категорию граждан.





В решении проблемы местная полиция надеется на помощь земляка -сенатора Нуржана Нурсипатова, который поднимет вопрос на республиканском уровне.





Светлана Воронова