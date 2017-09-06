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Завод из Усть-Каменогорска благодаря господдержке вышел на экспорт

6 сентября 2017, 17:30

В Усть-Каменоногорске Мухтар Кул-Мухаммед также посетил новый микрорайон, где до 2021 года будет построено свыше 140 многоквартирных домов.

Инжиниринговая компания "Силумин-Восток" получила выгодный кредит по линии Фонда "Даму", благодаря этим средствам было закуплено современное оборудование, проведена масштабная модернизация всего производства. Сегодня предприятие вышло на рынки России и стран Средней Азии. Трубопроводная арматура и насосное оборудование пользуются там хорошим спросом.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" лично ознакомился с эффективностью государственных капиталовложений. Мухтар Кул-Мухаммед осмотрел производственные помещения, встретился с коллективом предприятия.

"Благодаря Президентским программам в Восточном Казахстане очень успешно развивается малый и средний бизнес. Программы, инициированные Главой государства, решают триединую задачу: диверсифицируется местная экономика, открываются новые рабочие места, выпускается конкурентоспособная продукция, которая уже экспортируется в зарубежные страны", - отметил на встрече с рабочими Мухтар Кул-Мухаммед.

В Усть-Каменоногорске Мухтар Кул-Мухаммед также посетил новый микрорайон, где до 2021 года будет построено свыше 140 многоквартирных домов. Строительная отрасль Восточного Казахстана получила новое развитие также благодаря государственным программам "Нұрлы жол" и "Нұрлы жер".


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