Nissan готовится к премьере электрического кроссовера

Как сообщает популярный британский портал Autocar, ссылаясь на собственные источники в руководстве японского автогиганта, серийная версия электрического «паркетника» появится на рынке уже в 2019 году.





Отмечается, что в основе нового проходимого электрокара будет лежать платформа, на которой построена модель Nissan Leaf второго поколения. Помимо этого, ориентировочно, от самого продаваемого электромобиля в мире кроссовер унаследует и электрическую силовую установку.





Предположительно, по своим габаритам новый электрический внедорожник Nissan окажется чуть крупнее популярной модели Nissan Qashqai. Как отмечает издание, совсем недавно японская марка вновь запатентовала название Terra. Не исключено, что именно так будет называться новинка.





Напомним, в 2012 году в рамках Парижского автосалона дебютировал концептуальный прототип внедорожника под названием Nissan TeRRA Concept. Повторимся, скорее всего, этот же товарный знак будет использовать совершенно новая электрическая модель.



