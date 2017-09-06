Президент Джибути получит престижную исламскую финансовую премию в Астане
6 сентября 2017, 17:37
20% всего финансового сектора этой страны - это исламское финансирование.
В Астане проходит церемония награждения Глобальной премии по исламским финансам (GIFA), которую учредила английская компания EdBiz Corporation - автор Глобального отчета по исламским финансам, передает Казинформ.
Отметим, GIFA (Global Islamic Finance Awards GIFA) - одна из основных наград в индустрии исламских финансов.
Премия впервые дебютировала в 2011 году. Учредителем GIFA является английская компания EdBiz Corporation, которая публикует Глобальный отчет по исламским финансам, а также является учредителем журнала по исламским финансам Islamic Finance Review. Высшими номинациями премии GIFA являются «Глобальный лидер в области исламских финансов» и «Страна-лидер в области исламских финансов».
В 2014 году в рамках 10-го Всемирного исламского экономического форума состоялась церемония награждения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева премией GIFA 2014 в индивидуальной категории "Глобальный лидер в области исламских финансов". Награда присуждена за большие достижения в развитии и продвижении исламского финансового рынка на региональном и международном уровне.
В этом же году в Астане награду в этой номинации получит Президент Джибути (республика в восточной Африке, - прим.) Исмаил Омар Гелле, который прибыл на церемонию вручения. Как объяснил учредитель премии, председатель группы компании HD-Edbiz Хумаен Дар 20% всего финансового сектора этой страны - это исламское финансирование и Исмаил Омар Гелле вносит большой вклад в его развитие.
"У Джибути очень интересная роль с исламским финансированием. Сегодня 20% всего финансового сектора Джибути - это именно исламское финансирование. Президент страны очень активно поддерживает это", - отметил Хумаен Дар.
По его словам, GIFA вручается по 50 номинациям, в числе которых - "Лучший банкир", "Лучший исламский банк", "Лучшая исламская страховая компания", "Лучшая юридическая компания по вопросам исламского финансирования", "Инновационный продукт в сфере исламских финансов" и другие.
"Денежное вознаграждение не подразумевается. Мы просто отмечаем успех определенных личностей, государственных организаций. Мы вручаем статуэтку и сертификат. И таким образом эти люди получают мировое признание от очень важной организации в исламском мире. 56 победителей со всего мира приехали сегодня в Казахстан", - сообщил он.
Дамир Байманов.
Фото: newss.rambler.com.
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