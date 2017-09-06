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Полицейские остановили в Алматы пьяного «трезвого водителя» на Range Rover с VIP-номерами

6 сентября 2017, 17:43

Владелец внедорожника и его «нанятый» водитель вместе весело смеялись и, не скрываясь, пили пиво прямо у багажника авто.

Мужчины на внедорожнике катались по ночному Алматы в нетрезвом состоянии «против шерсти» по улице Курмангазы, передает корреспондент patrul.kz.

Экипаж дорожно-патрульной полиции следовал по своему маршруту по улице Курмангазы в восточном направлении. Проехав проспект Сейфуллина, к ним навстречу выехал автомобиль Range Rover с VIP-номерами другого региона страны. Стражи порядка остановили нарушителя. В салоне люксового авто находились несколько мужчин, как позже выяснилось, в нетрезвом состоянии.

Со слов хозяина автомобиля, он якобы воспользовался услугой «трезвый водитель» и не знал, что тот тоже в нетрезвом состоянии. Все это выглядело слишком наигранно. Владелец внедорожника и его «нанятый» водитель вместе весело смеялись и, не скрываясь, пили пиво прямо у багажника авто.



Мужчины решили всеми путями оставить внедорожник на месте и не отдавали ключи. Полицейские вызвали эвакуатор.



Подвыпившие мужчины стали понимать, что их Range Rover поедет отстаиваться на одной из штрафстоянок города и начали скандалить и ругаться с полицейскими.

Водителю выписан штраф за несоблюдение требований дорожных знаков и управление автомобилем без документов, а также управление в состоянии алкогольного опьянения. Владелец также не остался в стороне – полицейские выписали протокол за передачу руля водителю в нетрезвом состоянии. Свои водительские удостоверения теперь они увидят только через ближайшие три года.
Всех участников ночной встречи стражи порядка доставили на медицинское освидетельствование.


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