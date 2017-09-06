Полицейские остановили в Алматы пьяного «трезвого водителя» на Range Rover с VIP-номерами

Владелец внедорожника и его «нанятый» водитель вместе весело смеялись и, не скрываясь, пили пиво прямо у багажника авто.

Мужчины на внедорожнике катались по ночному Алматы в нетрезвом состоянии «против шерсти» по улице Курмангазы





Экипаж дорожно-патрульной полиции следовал по своему маршруту по улице Курмангазы в восточном направлении. Проехав проспект Сейфуллина, к ним навстречу выехал автомобиль Range Rover с VIP-номерами другого региона страны. Стражи порядка остановили нарушителя. В салоне люксового авто находились несколько мужчин, как позже выяснилось, в нетрезвом состоянии.



Со слов хозяина автомобиля, он якобы воспользовался услугой «трезвый водитель» и не знал, что тот тоже в нетрезвом состоянии. Все это выглядело слишком наигранно. Владелец внедорожника и его «нанятый» водитель вместе весело смеялись и, не скрываясь, пили пиво прямо у багажника авто.







