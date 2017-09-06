Detroit Electric показал силуэты трех новых EV

Detroit Electric планирует продавать по 50 тысяч седанов и кроссоверов и по 1 тысяч спорткаров в год – треть в Европе, треть в Азии и треть в США.

Электромобильный стартап Detroit Electric, получивший этой весной толчок к развитию в виде щедрых китайских инвестиций, опубликовал эскизы трех новых моделей. На тизере показаны силуэты спорткара, кроссовера и большого седана, которые компания собирается разработать и запустить в производство в течение ближайших трех лет.





Оригинальную фирму Detroit Electric, существовавшую в 1907-1939 годах, возродил в 2008-м бывший топ-менеджер Lotus Альберт Лэм. Первоначально компания собиралась работать на исторической родине – в Детройте, но в итоге перебралась в Великобританию. Ее инженерно-производственный центр находится в Лемингтон-Спа (графство Уорикшир) – до следующей весны туда наймут 150-200 человек. Параллельно ведется создание инженерных и производственных мощностей в Китае в рамках СП с группой Far East Smarter Energy, вложившей в стартап 1,8 миллиарда долларов.





Detroit Electric планирует продавать по 50 тысяч седанов и кроссоверов и по 1 тысяч спорткаров в год – треть в Европе, треть в Азии и треть в США. Первым станет спорткар – его покажут в 2018 году. Модель, которой заменят нынешний Detroit Electric SP:01, будет стоить около 180 тысяч фунтов стерлингов – на уровне Porsche 911 Turbo, Ferrari 488 или McLaren 720S. Запас хода будет варьироваться от 500 до 800 км на одном заряде. Кроссовер, который Detroit Electric по классу сравнивает с самим Bentley Bentayga, выйдет в 2019-м.







