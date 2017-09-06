В Уральске в двух судах заработал мобильный ЦОН по предоставлению государственных услуг для доступа к электронным сервисам судебных органов

В рамках пилотного проекта по выдаче гражданам электронной цифровой подписи (ЭЦП) в судах, реализуемого Верховным Судом совместно с Министерством информации и коммуникации и Государственной корпорацией «Правительство для граждан», в двух судах Западно-Казахстанской области: суд №2 г.Уральска и специализированный межрайонный экономический суд открылись кабинеты мобильного ЦОНа.

Граждане не раз ссылались на трудности оформления ЭЦП необходимой при использовании сервиса «Судебный кабинет», поэтому в целях развития электронного судопроизводства и расширения доступа к правосудию жителям Уральска некоторые государственные услуги теперь доступны в здании судов. Помимо выдачи ЭЦП гражданам представилась возможность получить автоматизированные электронные справки и иные необходимые документы. Государственные услуги будут оказывать специалисты Департамента «Центр обслуживания населения» филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по ЗКО.

Ответственные работники судов в период рабочего времени окажут на местах необходимую помощь в подаче электронных заявлений в суд посредством «Судебного кабинета», а также по иным вопросам, связанным с последующей работой в сервисе.

С момента запуска сервиса в суды ЗКО через сервис «Судебный кабинет» поступило 2 200 106 заявлений, пользователи которого положительно оценили доступность электронных сервисов судов посредством единого окна.