Президент Ирана Хасан Роухани приедет в Астану

Визит лидера исламской республики нацелен на укрепление отношений с Казахстаном.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани приедет с официальным визитом в Астану. Об этом сообщил глава администрации президента Махмуд Ваези в кулуарах заседания кабинета министров в Тегеране.





"Президент Хасан Роухани намерен посетить Казахстан в предстоящие дни для укрепления двусторонних взаимоотношений. Также планируются официальные визиты в ряд африканских стран", − пишет издание Tansim.





Точная дата прибытия иранского лидера пока неизвестна. Ранее Хасан Роухани находился в Астане с официальным визитом в декабре прошлого года.





В августе текущего года в инаугурации вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани принял участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.





Глава МИД РК информировал иранского президента о подготовке к первому Саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане, и передал приглашение президента Казахстана принять участие в этом важном для всего исламского мира мероприятии.







