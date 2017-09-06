Президент Ирана Хасан Роухани приедет в Астану
6 сентября 2017, 17:56
Визит лидера исламской республики нацелен на укрепление отношений с Казахстаном.
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани приедет с официальным визитом в Астану. Об этом сообщил глава администрации президента Махмуд Ваези в кулуарах заседания кабинета министров в Тегеране.
"Президент Хасан Роухани намерен посетить Казахстан в предстоящие дни для укрепления двусторонних взаимоотношений. Также планируются официальные визиты в ряд африканских стран", − пишет издание Tansim.
Точная дата прибытия иранского лидера пока неизвестна. Ранее Хасан Роухани находился в Астане с официальным визитом в декабре прошлого года.
В августе текущего года в инаугурации вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани принял участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.
Глава МИД РК информировал иранского президента о подготовке к первому Саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане, и передал приглашение президента Казахстана принять участие в этом важном для всего исламского мира мероприятии.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik/ Ильяс Омаров.
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