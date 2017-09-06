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Поражающее последствиями ДТП произошло в Алматы

6 сентября 2017, 18:03

По предварительным данным, пострадали три человека.

В нижней части Алматы произошло ДТП с участием трех транспортных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась по ул. Палладина, не доезжая ул. Жумабаева. По предварительной версии, автомобиль Lexus GS двигался в южном направлении по ул. Палладина. Внезапно из переулка выехал Subaru Forester и врезался в Lexus. Водитель последнего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим в северном направлении грузовиком Foton.

В результате аварии Lexus буквально разорвало. На место происшествия прибыла пожарная машина и несколько скорых.

Как стало известно, в результате ДТП пострадали водители Lexus и грузовика. Также в детскую больницу забрали ребенка из Subaru.

В северном направлении по ул. Палладина движение было полностью парализовано, сотрудникам пришлось расчищать проезд и растаскивать машины..




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