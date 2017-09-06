О чем беседовал глава Мажилиса с президентом Польши

6 сентября в Астане в Мажилисе состоялась встреча Председателя Палаты Нурлана Нигматулина с Президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Говоря о важности развития казахстанско-польского партнерства, Н. Нигматулин подчеркнул, что существенный импульс укреплению двусторонних отношений придал государственный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Польшу в 2016 году, в ходе которого была принята Декларация президентов об экономическом сотрудничестве, подписано 15 инвестиционных проектов на общую сумму порядка 900 млн долларов США.

Н. Нигматулин и А.Дуда констатировали большой потенциал для взаимодействия во всех областях, прежде всего, в торгово-экономической сфере, образовании. Речь шла и о транзитных возможностях Казахстана и Польши для увеличения объемов транспортировки товаров в направлении Западной Европы и Азии, а также об укреплении сотрудничества для решения вопросов глобальной безопасности.

Собеседники подчеркнули важность проведения в Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

Отдельное внимание уделено межпарламентскому направлению сотрудничества.

Н. Нигматулин подчеркнул, что казахстанские парламентарии окажут законодательную поддержку всех договоренностей, достигнутых между президентами Казахстана и Польши.

Спикер Мажилиса также отметил важность активизации взаимодействия между парламентскими группами дружбы. По словам Н. Нигматулина, казахстанским депутатам интересен опыт польского законодательства в области транспорта, развития инфраструктуры городов.

В завершение встречи Председатель Мажилиса выразил уверенность, что визит Президента Польши в Казахстан будет способствовать укреплению взаимодействия двух стран, в том числе и на межпарламентском уровне.

Фото Ж.Куспанова