Келимбетов: Международный финансовый центр «Астана» - ворота в исламский мир

«Казахстан служит в качестве привлекательной платформы для исламского финансирования, а МФЦА - привлекательная платформа в СНГ. МФЦА - ворота в исламский мир» - Келимбетов.

Астана – ворота в исламский мир. А Казахстан - привлекательная платформа для исламского финансирования в СНГ. Об этом сегодня на церемонии вручения премии Мирового исламского финансирования «Global Islamic Finance Awards» (GIFA) сказал управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, в 2009 году Казахстан стал первой страной в постсоветском регионе и Центральной Азии по внедрению исламских финансов. С тех пор Казахстан ведет постепенный рост развития исламской финансовой отрасли.

«Дальновидные инициативы Нурсултана Назарбаева в установлении и создании МФЦА явля.тся важным b . МФЦА фокусируется на развитии нескольких стратегических столпов, например, рынок капитала исламского финансирования, управление активами, частное и банковское дело, финансовые технологии, зеленое финансирование. МФЦА в настоящее время регулирует и реализует юридические рынки для того, чтобы претворять исламское финансирование в жизнь в Казахстане», - сказал Келимбетов.

Он отметил, что ключевые сферы для МФЦА заключаются не только в привлечении инвестиций в привлекательную бизнес-среду, но и в создании регулярной системы на основе английского права. В связи с чем с января 2018 года на территории центра будут работать независимые регуляторы: финансовый суд и арбитражный центр.

«Мы усилим надежность Казахстана в глазах других инвесторов и создадим всю необходимую структуру МФЦА. Мы работаем над развитием рынка капитала и сыграем важную роль в массовой приватизации в РК, - добавил Келимбетов. - Казахстан служит в качестве привлекательной платформы для исламского финансирования, и мы являемся привлекательной платформой в СНГ. МФЦА является своего рода воротами в исламский мир».

Татьяна Ковалева, Астана



