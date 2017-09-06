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Глава Ирана приедет в Астану укреплять отношения

6 сентября 2017, 18:49

Визит лидера исламской республики нацелен на укрепление отношений с Казахстаном

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани приедет с официальным визитом в Астану, пишет издание tasnimnews. Об этом сообщил глава администрации президента Махмуд Ваези в кулуарах заседания кабинета министров в Тегеране, передает Sputnik Казахстан.

"Президент Хасан Роухани намерен посетить Казахстан в предстоящие дни для укрепления двусторонних взаимоотношений. Также планируются официальные визиты в ряд африканских стран", − пишет издание.

Точная дата прибытия иранского лидера пока неизвестна. Ранее Хасан Роухани находился в Астане с официальным визитом в декабре прошлого года.

В августе текущего года в инаугурации вновь избранного президента Ирана Хасана Роухани принял участие министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД РК информировал иранского президента о подготовке к первому Саммиту Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября в Астане, и передал приглашение президента Казахстана принять участие в этом важном для всего исламского мира мероприятии.

Фото © Sputnik / Ильяс Омаров


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