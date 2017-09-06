Назарбаев рассказал об исламском финансировании в Казахстане

В 2018 году Казахстан выпустит исламские ценные бумаги на 3 млн долларов

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о развитии исламского финансирования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан является лидером по внедрению исламского финансирования в регионе СНГ и Центральной Азии с 2009 года. Согласно последнему отчету Рейтерса, Казахстан занял пятое место по благоприятным условиям для исламских инвестиций. Этот рейтинг проводится среди членов Организации исламского сотрудничества», - рассказал Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии вручения глобальной премии по исламским финансам (GIFA) в Астане.

Президент напомнил, что в настоящее время в Казахстане в сфере банковского страхования, лизинга работает ряд исламских финансовых институтов.

«В Казахстане был создан первый исламский банк Al Hilal. В 2012 году Банк развития Казахстана впервые выпустил исламские облигации СУКУК. В настоящее время успешно реализованы облигации в сумме 240 млн малазийских ринггитов. В 2018 году планируется выпустить до 3 млн долларов государственных исламских независимых ценных бумаг СУКУК», - проинформировал Президент.

Глава государства также напомнил о том, что Казахстан тесно работает с Исламским банком развития, который является главным и стратегическим партнером страны в развитии исламского финансирования и банкинга.

«Сегодня из числа банковских займов в Казахстане реализованы 23 проекта на сумму 500 млн долларов, планируется реализовать 12 новых проектов на сумму 900 млн долларов», - сообщил Нурсултан Назарбаев.

Как рассказал Президент РК, исламское финансирование превратилось в быстрорастущую индустрию в мире. Его годовой оборот превысил 2 трлн долларов и за последние 10 лет вырос в 3 раза.

«Планируется, что к 2020 году этот показатель достигнет 3 трлн долларов. Сегодня услуги исламских финансовых институтов не ограничиваются исламским государствами. Они работают в Великобритании, Японии, США, Франции, Австралии, Индии. 100 лучших банков мира открыли в своих структурах элементы исламского финансирования», - резюмировал Глава государства.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев вручил Президенту Джибути Исмаила Омар Гелле глобальной премией по исламским финансам (GIFA).

Фото Акорды