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На суд по делу Тулешова журналистов не пустят

6 сентября 2017, 19:12

Очередное судебное разбирательство назначено на 12 сентября.

Журналистов не впустили на судебные прения по коррупционному делу Тулешова. "Пивного короля" вместе с работниками пивзавода и двух экс-чиновников управления государственных доходов обвиняют в коррупционных и экономических преступлениях. Очередные судебные разбирательства по делу Тохтара Тулешова и еще восьми лиц в качестве обвиняемых, назначены на 12 сентября. Весь судебный процесс, начавшийся 10 июля, пройдет без участия журналистов, передает Today.kz.

"Присутствие СМИ во время судебного разбирательства, кроме оглашения приговора, пока невозможно", - заявил судья по уголовным делам Мырзалы Жорабаев перед началом процесса.

Известно, что трое подозреваемых обратились в суд с ходатайством о заключении процессуального соглашения с прокурором о признании вины. Какая-либо информация о главном фигуранте дела пока не разглашается. Для участия в главном судебном разбирательстве "пивного короля" этапируют конвоем.

Напомним, Тохтару Тулешову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса РК, в том числе: дача взятки, уклонение от уплаты налогов, незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика и нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.


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