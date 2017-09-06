Два жителя Астаны помогли полиции задержать преступников

Двое жителей Астаны совместно с полицейскими задержали подозреваемых в совершении разбоя, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Происшествие произошло 5 сентября, примерно в 23:00, во дворе жилого дома. В УВД района «Алматы» обратилась 47-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, во дворе дома по улице Майлина двое неизвестных, угрожая ей ножами, завладели ее мобильным телефоном и сумкой, в которой были документы, ключи от квартиры и деньги. Забрав принадлежавшие женщине вещи, грабители скрылись.

За помощью потерпевшая обратилась к проходившим мимо парням. Молодые люди побежали за злоумышленниками и задержали одного из них. Второго соучастника преступления задержали прибывшие наряды полиции.

Подозреваемыми в совершении разбоя оказались 32-летний житель Карагандинской области и 39-летний гражданин Республики Узбекистан, приехавшие в столицу в конце августа этого года. Оба ранее судимые за кражи и грабежи.

Руководитель столичной полиции Амантай Аубакиров, отметил, что молодые люди, проявившие высокую гражданскую позицию и смелость при задержании грабителя, будут поощрены.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС ДВД Астаны. Проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК («разбой»). Изъятые орудия преступления - ножи приобщены к материалам дела как вещественные доказательства. Личные вещи возвращены владелице.

Полиция проверяет задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.