Б. Сапарбаев: Власть и гражданское общество должны консолидироваться для реализации поручений Президента

В акимате Актюбинской области состоялся актив области по вопросу исполнения поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева, данных 4 сентября на совместном заседании палат Парламента, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

На совещании, состоявшемся в режиме видеоконференции, обсуждалось исполнение ряда поручений Президента, в частности реализации программы модернизации общественного сознания, вовлечения непродуктивно самозанятого населения в Программу занятости и массового предпринимательства, мониторинга и сдерживания цен на лекарственные средства, эффективного использования медицинского оборудования.

Согласно поручениям Главы государства, Актюбинская область приступила к модернизации трех базовых сфер общества: экономика, политика и сознание. В том числе организована широкая информационно-разъяснительная работа, к которой активно привлекаются представители интеллигенции, общественных организаций, этнокультурных объединений, партий и др. Ими уже охвачено более 146 тыс. человек.





Подробнее о проводимой работе по модернизации общественного сознания проинформировала руководитель областного управления внутренней политики Булбул Елеусинова. Она сообщила, что на сегодня проведено 6 заседаний областной комиссии по модернизации, которая видит свою основную задачу в пропаганде стратегического документа и разъяснении его основных положений. Также в целях эффективной реализации программы модернизации общественного сознания созданы информационные группы, охватившие более 7 тыс. жителей области.

Заслушав доклад, глава региона отметил необходимость усиления информационно-разъяснительной работы в СМИ, а также в высших и средне-специальных учебных заведениях.

- По всем 6 направлениям модернизации сознания в организациях образования нужно провести конкретную работу. В вузах, колледжах обучаются тысячи молодых людей. Им нужно дать правильное направление, - сказал Б. Сапарбаев.

В рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионе проведена большая работа по определению социального статуса жителей области, для вовлечения безработных и непродуктивно самозанятых в активные меры содействия занятости и полного охвата населения обязательным социальным медицинским страхованием. Активными мерами содействия занятости охвачено почти 7,5 тысячи граждан, сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Кайрат Утаров.

Второе направление Программы предусматривает развитие массового предпринимательства, оказывается поддержка в виде микрокредитования и предоставления гарантий по проектам. Всего на её реализацию региону предоставлено более 4,8 млрд. тенге.





- Главное – взять на учет всех самозанятых. Кредитование в рамках программы и обучение предпринимательству должны быть результативными. Необходимо отслеживать какие проекты открыли участники программы после получения финансовой поддержки, и насколько они эффективны. Также необходим сводный анализ объемов кредитования по программе и динамике развития предпринимательства в разрезе населенных пунктов, - поставил задачу аким области.

В соответствии с поручением Президента в регионе будет усилены меры по решению проблем, касающихся оказания качественных фармацевтических услуг населению, мониторинга цен на лекарственные средства, эффективного оборота медицинских изделий и оборудования.

- Необходимо продолжить работу по общественному контролю за ценами на лекарства. До конца сентября необходимо изучить цены, затем провести анализ. Департамент антимонопольного комитета должен выяснить из чего складывается конечная цена за упаковку лекарства в аптеке. Контроль должен быть жёстким – это поручение Главы государства, и важный вопрос для населения, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, также поручив принять меры по развитию в регионе фармакологического производства.

Кроме того, Б. Сапарбаев поручил проверить все лечебно-профилактические учреждения и медицинские кабинеты области на наличие простаивающего оборудования, принять меры по их вводу в эффективный оборот.





Также аким области подверг критике работу банков за бюрократическую волокиту в получении кредитов и за неснижение кредитной ставки.

- Кредитная ставка по республике снижена на 0,25%. Ваша кредитная ставка должна тоже снижаться. Работайте со своими головными банками. За счёт денег из госпрограмм вы обеспечены дополнительными кредитными ресурсами, - обратился глава региона к руководителям БВУ.

- Для выполнения поручений Главы государства гражданское общество и власть должны работать вместе. Совместными усилиями мы сможем обеспечить эффективное воплощение в жизнь основных приоритетов Третьей модернизации, обозначенных Президентом. Их реализация позволит ускорить вхождение Казахстана в число 30 передовых стран мира, а значит повысить качество жизни каждого казахстанца, - резюмировал заседание Бердыбек Сапарбаев.