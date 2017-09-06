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«Хор Турецкого» безупречно исполнил казахскую народную песню «Назқоңыр» на шоу «Добрый вечер, Казахстан!»

6 сентября 2017, 20:32

В социальных сетях телезрители отмечают, как тонко прочувствовали вокалисты душу казахского народа через эту всеми любимую мелодию.

Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого», известный своими профессиональными вокалистами, «живыми» выступлениями и репертуаром на более чем десяти языках мира, блестяще выступил на шоу Первого канала Евразия «Добрый вечер, Казахстан!». Талантливые музыканты удивили телеаудиторию безупречным и душевным исполнением казахской народной песни «Назқоңыр».

В социальных сетях телезрители отмечают, как тонко прочувствовали вокалисты душу казахского народа через эту всеми любимую мелодию, как аккуратно разложили песню по голосам. Песня прозвучала так, словно ее исполнил оркестр – это фишка, отличающая коллектив «Хор Турецкого».

Известно, музыка - универсальный язык, понятный каждому человеку на планете, она не имеет национальности. И проект Первого канала Евразия «Добрый вечер, Казахстан!» - яркое тому подтверждение.




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