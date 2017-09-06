Духовные координаты времени, или несколько слов о Концепции государственной политики в религиозной сфере

В это сложное, почти парадоксальное время очень важным представляется осмысление важнейших духовных маркеров современности, возникает необходимость формирования новых аксиологических параметров нашего бытия.

Современный мир находится сегодня в процессе серьезных трансформаций, поисков новых или обновленных идентификационных кодов. В это сложное, почти парадоксальное время очень важным представляется осмысление важнейших духовных маркеров современности, возникает необходимость формирования новых аксиологических параметров нашего бытия.

В многообразной духовной палитре современного мира особое место принадлежит сегодня религии. Она, пожалуй, стала определяющим фактором современной духовности. Традиционная религия в этом смысле выполняет достаточно консолидирующую, обновляющую функцию. Ведь общеизвестно, что традиционные религии (ислам, буддизм, православие, католицизм) исповедуют общие гуманистические смыслы и значения. В основе этих духовных феноменов лежит идея человеколюбия, а столпами этого мировоззрения выступают «вера, надежда, любовь». К сожалению, в современных условиях религия все чаще спрягается с понятиями радикализма, терроризма, экстремизма. Так называемые новые религиозные течения, презентующие себя как истинная религия в качестве своей цели определяют переустройство мира в соответствии со своими далеко негуманистическими форматами и ценностями.

Необходимо понимать, что явления религиозного радикализма, экстремизма и терроризма – это понятия не из новостных информационных каналов, не касающиеся нас, а наша реальность. В этих условиях очень важно расставить правильные акценты в оценке этих явлений, определить важнейшие приоритеты общественной и государственной жизни в этом проблемном пространстве. Примечательным событием этого лета стало утверждение Указом Президента РК 20 июня Концепции государственной политики в религиозной сфере. Концепция принята на три года 2017-2020.

Данная Концепция, на наш взгляд, дает ответы на многие вопросы, возникшие в этой сфере. В концепции четко сформулирована позиция государства по злободневным вопросам в пространстве религии.

Содержание Концепции предваряется анализом текущей ситуации в Казахстане. Данный анализ позволяет сделать вывод о чрезвычайно разнообразной палитре религиозной жизни в нашем государстве. Причем отмечается тенденция увеличения религиозных объединений на территории Казахстана. Очевидно, что эта тенденция сформировалась благодаря тому климату толерантности и веротерпимости, созданному у нас.

В этом программном документа по существу концептуально обозначена позиция государства по основным вопросам религиозной составляющей. В Концепции можно выделить три генеральных направления, которые составляют важнейшие приоритеты государственной политики в этой сфере.

Одним из важнейших направлений в деятельности государства в этом проблемном пространстве является совершенствование законодательной базы, регулирующей взаимодействие государства и религиозных объединений. Определяющим фактором в этом процессе должно стать формирование такой системы законов, которые бы утверждали бы конституционно закрепленный статус государства (светский) и не допускали бы вмешательства религиозных объединений в осуществление принципа светскости. Очевидно, что предстоит большая законотворческая деятельность, которая, хочется в это верить, будет опираться на мнения, пожелания, рекомендации ученых, экспертов, практиков.

Следующим направлением, на которое нацеливает принятая Концепция, является укрепление светских принципов развития нашего государства.

В Концепции презентовано понимание принципа светскости государства. Казахстан позиционирует себя как светское государство. Однако светскость не означает дистанцированное отношение к религии. Светскость предполагает невмешательство государства в деятельность религиозных организаций, если таковая не подрывает устои государства, не навязывает свои мировоззренческие позиции. В этом контексте очень важной представляется установка, сформулированная в концепции относительно требования по обеспечению прозрачности финансово-хозяйственной и проповеднической деятельности религиозных объединений.

Однако, политика невмешательства не может быть реализована по отношению к тем религиозным организациям, движениям, течениям, представители которых вербуют наших сограждан в различные преступные группировки, прикрывающиеся высокопарными лозунгами переустройства мира.

В прошедшем учебном году в образовательные программы школ был внедрен курс «Светскость и основы религиоведения». Такой образовательный ракурс отражает позицию государства в этом вопросе. Уже первые опыты реализации этого учебного курса показывают правильность избранной образовательной стратегии. «Светское устройство государства-важное историческое достижение народа Казахстана» - отмечается в Концепции.

В качестве третьего направления в Концепции обозначается развитие системы противодействия религиозному экстремизму и деятельности деструктивных религиозных течений, формирование у граждан Казахстана иммунитета к деструктивной религиозной идеологии.

В Концепции обозначается понимание того неоспоримого факта, что, к сожалению, в Казахстане есть сторонники радикальных и незарегистрированных религиозных течений, запрещенных экстремистских и террористических организаций, имелись случаи провоцирования радикалами конфликтов с официальным духовенством. В этих условиях возникает настоятельная необходимость консолидации усилий общественных организаций, объединений с государственными органами для предотвращения различного рода несанкционированных мероприятий, провокаций и демаршей. Большая ответственность в этом направлении ложится на системы образования, культуры, спорта, СМИ, здравоохранения, институты брака и семьи. Речь идет о том, что необходимо создания такого мировоззренческого горизонта, таких культурных смыслов и значений, которые бы успешно противостояли деструктивной религиозной идеологии. Необходимо развенчать созданный миф борца за чистоту религии, за построение религиозного государства, за однозначно и примитивно понятый смысл жизни человека.

Не случайно в Концепции говорится о формировании общегосударственной системы противодействия экстремистской идеологии и нейтрализации деструктивной деятельности некоторых течений, прикрывающихся религиозными лозунгами.

В Концепции уделено большое внимание подготовке религиоведческих кадров, высказана необходимость пристального внимания за молодыми людьми, получающими теологическое образование за рубежом. Понимание ответственности каждого и всех в деле стабильности и регионального и республиканского масштаба пронизывает все содержание принятой концепции.

Данную Концепцию можно рассматривать как программный документ, который может и должен стать основой нашей коллективной работы в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

Карипбаев Б.И. доктор философских наук, профессор, декан факультета философии и психологии КарГУ им.Е.А.Букетова, член областного ИРГ по вопросам религий