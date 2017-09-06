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В сельском хозяйстве и АПК Казахстана будут применяться итальянские технологии

6 сентября 2017, 20:09

«Самрук-Қазына», «КазАгро» и суверенный фонд Италии CDP Equity S.p.A. подписали соглашение о сотрудничестве.

«Самрук-Қазына», «КазАгро» и суверенный фонд Италии CDP Equity S.p.A. подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренность была достигнута в рамках 9-го ежегодного заседания Международного форума суверенных фондов благосостояния (IFSWF), который в этом году проходит в Астане.

Цель соглашения - наладить сотрудничество между портфельными компаниями фонда «Самрук-Казына», холдинга «Казагро» и ведущими итальянскими компаниями с перспективой создания новых производственных мощностей в области промышленности и сельского хозяйства на территории Казахстана. CDP Group владеет акциями крупных компаний в различных областях промышленности, в том числе в сфере сельского хозяйства, переработки и АПК. На первом этапе в рамках заключенного Меморандума будет рассматриваться возможность локализации производств с применением итальянских технологий.

«Подписанный сегодня документ стал еще одним шагом по расширению сотрудничества с суверенными фондами других стран. Сотрудничество с компаниями итальянского фонда CDP Equity и последующая возможная реализация инвестиционных проектов окажут мультипликативный эффект на экономику Казахстана: позволят обеспечить трансферт технологий и занятость населения», - отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев.

С итальянской стороны Меморандум подписал председатель правления CDP Equity Гвидо Риволта. «Это начало важного сотрудничества, которое будет способствовать развитию экономик обеих стран. В этом предварительном соглашении о сотрудничестве подчеркивается долгосрочное партнерство с целью развития наших портфельных компаний», - сказал он.


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