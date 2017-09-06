В Астане пропала первоклассница

В Астане разыскивают семилетнюю девочку, которая вышла из школы и не вернулась домой, передает ИА «NewTimes.kz».

«Сегодня пропала девочка семи лет. В 11:30 вышла со школы №30 в районе Евразии не дошла до дома. Всем, кто что либо видел просим связаться 87753074999. Ильнара. Прощу как можно больше репоста», — говорится в сообщении родных.