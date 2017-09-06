В Астане пропала первоклассница
Семилетняя школьница не вернулась домой после учебы.
В Астане разыскивают семилетнюю девочку, которая вышла из школы и не вернулась домой, передает ИА «NewTimes.kz».
«Сегодня пропала девочка семи лет. В 11:30 вышла со школы №30 в районе Евразии не дошла до дома. Всем, кто что либо видел просим связаться 87753074999. Ильнара. Прощу как можно больше репоста», — говорится в сообщении родных.
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