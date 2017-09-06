Американские учёные признали аспирин опасным

Под воздействием ацетилсалициловой кислоты раковые клетки испытывают множественные мутации и становятся более устойчивыми к лекарствам.

В США учёные обнаружили новое опасное свойство всем нам знакомого аспирина. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the Royal Society Interface, пишет Лайф.

Опытным путём эксперты выяснили, что препарат хоть и замедляет развитие злокачественных опухолей в толстом кишечнике, одновременно увеличивает эволюционный потенциал аномальных клеток. Изучая ацетилсалициловую кислоту, учёные проводили лабораторные эксперименты in vitro. Они планируют перепроверять данные — чтобы наверняка.

Хорошая новость — ежедневный приём аспирина в небольших дозах на протяжении пяти лет способствует снижению риска заболевания раком в будущем. В целых два раза уменьшается вероятность развития злокачественных опухолей толстого кишечника.

Ранее считалось, что аспирин затормаживает накопление мутаций ДНК в повреждённых клетках. Половина жителей США ежедневно принимает 80–325 миллиграммов препарата для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

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