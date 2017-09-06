В СКО водитель украл прямо с поля 23 тонны зерна

Мужчина проработал в организации более 10 лет.

В Северо-Казахстанской области за кражи зерна нового урожая задержаны работники сельхозформирований, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В Тимирязевском районе в одном из ТОО злоумышленник похитил 23 тонны пшеницы. В ходе проверки поступившей информации полицейские совместно с сотрудниками службы безопасности задержали водителя «КамАЗа», работающего в ТОО более 10 лет.

Накануне 54-летний сельчанин, как обычно, вышел на работу и в течение дня занимался вывозом зерна нового урожая с поля на зерноток. Вечером выехал с грузом в направлении села Целинное. Там он реализовал его за 500 тысяч тенге. Фактическая же стоимость такого количества зерна составляет свыше 900 тысяч тенге.

«Похищенное возращено владельцам. По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Санкция предусматривает до 4 лет лишения свободы», - сказал начальник ОВД Тимирязевского района Ерлик Еслямбеков.

Хищение зерна было зарегистрировано и в Айыртауском районе. Ранним утром с территории зернового тока в селе Елецкое исчезло несколько мешков зерна. Участковый инспектор задержал 41-летнего механизатора ТОО. Свою вину он признал, похищенное изъято.

По информации начальника управления криминальной полиции ДВД СКО Петра Климова, во всех 13 районах продолжают работать специально созданные на период уборочной кампании мобильные группы. Входящие в их состав опытные оперативники, участковые инспекторы и дорожно-патрульные полицейские ежедневно проводят рейды по предупреждению краж урожая, топлива и запчастей от сельхозтехники. С начала уборочной кампании выявлено более десяти таких фактов.