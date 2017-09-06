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У мужа датской королевы выявили слабоумие

6 сентября 2017, 21:14

Из-за болезни принц-консорт Хенрик больше не будет появляться на публике и откажется от своих обязанностей при дворе.

Принц Хенрик, муж королевы Дании болен старческой деменцией или так называемым приобретённым слабоумием. Об этом заявил датский королевский дворец, пишет Лайф.

— После продолжительного наблюдения и исследований, проведённых этим летом, команда специалистов из королевской больницы пришла к выводу, что принц Хенрик страдает деменцией. Желание Её Величества и королевской семьи заключается в том, чтобы в будущем принц был избавлен от лишнего беспокойства, как того требует ситуация, — говорится в официальном документе королевского дворца.

Отмечается, что когнитивные нарушения у принца Хенрика выражены сильнее, чем это могло бы быть в его 83 года. Болезнь подрывает эмоциональный фон, что мешает ему трезво рассуждать и сказывается на поведении.

Уже полтора года Хенрик находится на пенсии. Этим летом принц-консорт говорил, что их с супругой должны похоронить отдельно, когда оба умрут. Периодически он заявлял прессе, что недоволен титулом и жизнью при дворе. Наследная принцесса Маргрете и французский дипломат граф Анри де Лаборда де Монпеза, принявший датское имя Хенрик, поженились в 1967 году. Вся Дания отмечала 50-летний юбилей их свадьбы в июне.

Фото © РИА Новости/ Вадим Жернов


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