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В США Mercedes протаранил автоцентр Tesla

6 сентября 2017, 21:17

Водитель спорткара не пострадал, но его автомобиль серьезно деформировался.

Автомобиль Mercedes SLK врезался в автоцентр Tesla в Сан-Франциско.

Как сообщает издание SFGate, водитель Mercedes пытался сменить полосу движения, однако случайно наехал на бордюр, запаниковал и, вдавив педаль газа в пол, врезался в дерево, почтовый ящик и несколько других объектов, а затем влетел в витрину автоцентра Tesla и остановился.

Сообщается, что водитель не пострадал, хотя его автомобиль получил значительные повреждения. Находящиеся в автоцентре электромобили также остались невредимы.

Источник: Sputnik Казахстан

Foto: Twitter / Pavel Uvarov‏


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