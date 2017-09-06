В США Mercedes протаранил автоцентр Tesla

Водитель спорткара не пострадал, но его автомобиль серьезно деформировался.

Автомобиль Mercedes SLK врезался в автоцентр Tesla в Сан-Франциско.

Как сообщает издание SFGate, водитель Mercedes пытался сменить полосу движения, однако случайно наехал на бордюр, запаниковал и, вдавив педаль газа в пол, врезался в дерево, почтовый ящик и несколько других объектов, а затем влетел в витрину автоцентра Tesla и остановился.

Сообщается, что водитель не пострадал, хотя его автомобиль получил значительные повреждения. Находящиеся в автоцентре электромобили также остались невредимы.

Mercedes SLK300 just crashed into Van Ness Tesla Store. pic.twitter.com/3D7n2PQ3V2 — Pavel Uvarov (@puvar) 4 сентября 2017 г.

Источник: Sputnik Казахстан

Foto: Twitter / Pavel Uvarov‏