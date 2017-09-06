На Ибице у студентки в животе взорвалась упаковка наркотиков

18-летняя студентка из британского Ноттингема Бекки Брок найдена мертвой в одном из отелей Ибицы, куда девушка прилетела отпраздновать день рождения друга. По данным следствия, в желудке у Брок были найдены пять разлагаемых упаковок с легкими наркотиками. Британка умерла от их передозировки, сообщает «Вести» со ссылкой на Metro.

Испанские полицейские заявили, что количество "препарата класса "А" в крови девушки в два раза превышало смертельную дозу. Стражи порядка утверждают, что студентку убило чрезмерное количество экстази.

Мать покойной Маргарита Брок призналась, что ранее дочь рассказывала ей о том, что употребляла кокаин.

"Она пробовала кокаин в компании знакомых. После чего Бекки сказала сестре, что ей не понравился эффект", — отметила британка.

Убитая горем мать предполагает, что ее дочь могли заставить проглотить пять упаковок экстази. Она не исключает, что Бекки убили.

"Моя дочь никогда бы не стала употреблять то, что ей не нравится. Полицейские говорят, что у нее в желудке взорвались упаковки с наркотиками. Не могу поверить, чтобы она решилась проглотить столько за раз", — отметила Маргарита Брок.

Помимо следов наркотиков, в крови девушки обнаружили алкоголь. Расследование гибели студентки продолжается.