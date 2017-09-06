Школьникам в Австралии задали слепить вагину из пластилина
Мальчики и девочки мастерили половые органы в рамках школьной программы по гендерной теории.
В австралийском Мельбурне учительница заставляла школьников лепить половые органы из пластилина. Дело было на уроке по половому воспитанию, сообщает Лайф со ссылкой на издание Daily Mail.
Мать 13-летнего школьника Марийке Рани рассказала, как её сын пришёл с занятий в расстроенных чувствах и жаловался на непристойное задание.
— Когда учительница выдала им пластилин, дети обрадовались. Но позже она начала говорить о репродуктивной системе и предложила каждому смастерить женский половой орган в деталях, — рассказала женщина. — Это было действительно жутко.
Австралийские родители ошарашены и возмущены таким подходом к обучению, они уверенны — преподаватель склоняет их детей к ранней мастурбации.
Фото: © flickr.com/Jordanhill School D&T Dept
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