Количество убитых в штате Ракхайн Мьянмы превысило 400 человек

В Мьянме число погибших на территории западного штата Ракхайн составило 414 человек. Такие данные в среду распространил комитет по информационной политике правительства республики.

В этом регионе уже почти две недели наблюдается напряженная ситуация. Большинство погибших – 371 человек — являются боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа". Власти Мьянмы считают его террористической организацией.

В столкновениях с ней вооруженные силы республики потеряли 15 человек. Еще 28 погибших — гражданские лица. Приведенные данные относятся к периоду с 25 августа по 5 сентября. Согласно заявлению властей, за это время на территории штата Ракхайн зафиксировано 97 вооруженных столкновений, передает ТАСС.

В результате уничтожены 6,8 тысячи домов в 59 населенных пункта. Количество перемещенных лиц в результате атак в Ракхайне правительство страны оценивает в размере 26,7 тысяч человек. Их национальная принадлежность не уточняется.

Очевидно, что речь идет только о жителях штата Ракхайн. Представителей народности рохинджа официальный Нейпьидо своими гражданами не считает.

Аун Сан Су Чжи, государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы, которая фактически является политическим лидером страны, сообщила, что вокруг событий в республике происходит "массовая дезинформация".

Мировыми СМИ, по ее словам, растиражировано большое количество поддельных фотографий, сделанных за пределами Бирмы (прежнее название Мьянмы). По ее мнению, эта компания рассчитана на создание проблем между различными сообществами в целях содействия интересам террористов.

Ситуация на территории западного штата Ракхайн резко обострилась 25 августа. Тогда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. В соседнем Бангладеш из-за вспышки насилия уже приняли более 146 тысяч беженцев рохинджа.