Пропавшая в Астане первоклассница нашлась
Девочка задержалась после школы в гостях у подруги.
Пропавшая семилетняя школьница в Астане найдена, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным источников, девочку искали всей школы. Оказалось, что задержалась дома у одноклассницы.
Напомним, ранее в мессенджере Whatsapp распространялось сообщение о том, что в Астане в районе Евразии пропала ученица №30 школы. Девочка не вернулась домой после учебы.
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