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Пропавшая в Астане первоклассница нашлась

6 сентября 2017, 21:45

Девочка задержалась после школы в гостях у подруги.

Пропавшая семилетняя школьница в Астане найдена, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным источников, девочку искали всей школы. Оказалось, что задержалась дома у одноклассницы.

Напомним, ранее в мессенджере Whatsapp распространялось сообщение о том, что в Астане в районе Евразии пропала ученица №30 школы. Девочка не вернулась домой после учебы.



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