В Атырау педофил бросил 8-летнюю девочку в реку

Парень жил со своей жертвой в одном доме.

В Атырау начался суд по делу о чудовищной гибели 8-летней девочки, передает телеканал КТК.

Айкоркем Алдамжар возвращалась из школьного лагеря, но по дороге ее похитили, изнасиловали и бросили умирать в реке. Ребенка пять дней искали всем аулом.

В преступлении обвиняют соседа девочки – 28-летнего жителя села Бесыкты. Следователи считают, что подозреваемый обманом заманил Айкоркем, надругался, а потом выбросил ее в реку.

Вскрытие показало, что девочка захлебнулась. В самом поселке до сих пор в шоке от случившегося. Подсудимый жил со своей жертвой в одном доме.