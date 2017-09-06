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В Атырау педофил бросил 8-летнюю девочку в реку

6 сентября 2017, 22:38

Парень жил со своей жертвой в одном доме.

В Атырау начался суд по делу о чудовищной гибели 8-летней девочки, передает телеканал КТК.

Айкоркем Алдамжар возвращалась из школьного лагеря, но по дороге ее похитили, изнасиловали и бросили умирать в реке. Ребенка пять дней искали всем аулом.

В преступлении обвиняют соседа девочки – 28-летнего жителя села Бесыкты. Следователи считают, что подозреваемый обманом заманил Айкоркем, надругался, а потом выбросил ее в реку.

Вскрытие показало, что девочка захлебнулась. В самом поселке до сих пор в шоке от случившегося. Подсудимый жил со своей жертвой в одном доме.


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