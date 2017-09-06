Найден внезапный корень всех бед 7 сезона "Игры престолов"

После того, как в финале минувшего, предпоследнего, седьмого сезона "Игры престолов" был стремительно казнен Мизинец (актер Эйдан Гиллен), главный интриган эпоса, стараниям которого мы и обязаны большинству катастрофических событий мира Семи Королевств, фанаты засуетились. И начали алчно присматриваться, до кого бы, как говорится, докопаться (впрочем, они это постоянно делают).

Результат принюхиваний - довольно экзотичен. Хотя и не лишен логики.

Речь идет об объемном юноше по прозвищу Горячий Пирожок, персонаже третьего плана и приятеле Арьи, которого младшая дочь Эддарда Старка в очередной раз повстречала в серии "Бурерожденная". Тем вызвав, как оказалось, череду пренеприятнейших последствий.

На неделе пользователь Reddit под ником abdo0000 вывел получившее активное обсуждение умозаключение, согласно которому именно Пирожок явился катализатором случавшегося в седьмом сезоне фатального раздрая. Сам того, впрочем, не желая, конечно.

Суть: когда Арья направлялась в Королевскую Гавань, имея целью продолжить зачистку по своему "расстрельному списку", а именно - убить Серсею, она пообщалась в Речных Землях с Пирожком. Который не только угостил барышню своей фирменной усовершенствованной булкой, но и доложил последние новости. Например, рассказал, что ее брат, Джон Сноу, жив. Более того - теперь он Король Севера. О чем Арья, оттачивавшая навыки убийцы в Браавосе, доселе не знала. Соответственно, Арья немедля изменила планы и отправилась в Винтерфелл. (В том, что младшая Старк вполне могла укокошить Серсею, особо сомневаться не приходится, учитывая, насколько она поднаторела в своем деле.)

Итого: Серсея осталась в здравии - злобна и маниакально деятельна, для ведения переговоров с ней понадобился аргумент в виде зомби, за которым снарядился "отряд самоубийц". Отряд тот попал в окружение. Дейенерис была вынуждена поучаствовать в спасательной операции, в которой потеряла дракона - дракон был убит Королем Ночи и утонул в озере, но после со дна поднят, реанимирован, оседлан и далее - что мы наблюдали в последних кадрах седьмой серии - устроил пролом в Стене. Сквозь который и полезла армия нежити.

Источник: РГ