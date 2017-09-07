Начало учебы в колледжах Астаны перенесли из-за EXPO-2017
7 сентября 2017, 00:09
Международная выставка закрывается 10 сентября.
Учебный год в столичных колледжах переносится на 11 сентября, передает Zakon.kz.
Руководитель управления образования Ануар Жангозин сообщил, что в 2017 году студенты колледжей выйдут на учебу на неделю раньше.
«В связи с окончанием Международной выставки EXPO-2017, а также завершением пребывания учащихся из других регионов Республики Казахстан 9 сентября 2017 года, размещенных в общежитиях колледжей, учебный процесс в организациях технического и профессионального образования начнется 11 сентября 2017 текущего года», - рассказал Жангозин.
Ранее начало учебного года планировалось на 18 сентября.
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