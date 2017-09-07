Бразильская пара решила похудеть на 200 килограммов, сломав кровать

Дебора и Фернандо Мендаолли из бразильского Сан-Паулу решили похудеть на 200 килограммов после того, как сломали кровать во время отдыха в отеле. Как сообщает газета Daily Mail, после инцидента молодым людям стало стыдно за то, до какого веса они себя довели. Супруги решились на операцию по уменьшению желудка.

До хирургического вмешательства Дебора весила 170 кг, а Фернандо — 180 кг. Сейчас они весят 72 и 70 килограммов соответственно. Пара легла под нож хирурга ещё в 2011 году, но форму супруги держат до сих пор за счёт правильного питания.





Дебора и Фернандо рассказали, что теперь даже не представляют, как они жили, весив в несколько раз больше. По словам девушки, лишние килограммы сделали невозможными интимные отношения, а позднее привели к депрессии.





Сейчас супруги довольны своим образом жизни и воспитывают двоих сыновей.



