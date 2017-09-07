EXPO 2017: анонс мероприятий на 7 сентября

Что посмотреть на международной выставке в четверг.

В четверг, 7 сентября, в 11:00 в рамках ЭКСПО-2017 состоится Национальный День Республики Польша. В мероприятии примут участие Президент Польши Анджей Дуда и Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев.

Главная тематика павильона Республики Польша – «Цикл Природы». Проект польской выставки связан с тремя источниками вдохновения:

- Чистая природа как источник естественной жизненной энергии и самый ценный природный ресурс - Лесоводство / Активизация;

- Современные, экологически нейтральные технологии, основанные на природных ресурсах, взятых из природы - современный образ угля;

- Поток энергии, связанный с двумя упомянутыми выше понятиями.

Благодаря хорошим климатическим условиям Польша является одним из самых перспективных ветряных энергетических рынков в Европе. Удельная мощность единичной ветряной установки варьируются от 225 кВт до 90МВт. Самая мощная ветряная установка (120 МВт) находится на севере Польши.

В четверг, 7 сентября, в 12.30 в павильоне Латвии на ЭКСПО-2017 пройдет форум информационных технологий «Латвия как место встречи», при участии ведущих IT компаний. Мероприятие с приветственной речью откроют Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии - Каспарс Герхардс и Министр информации и коммуникаций Республики Казахстан - Даурен Абаев.

В рамках конференции спикеры обсудят аспекты двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Латвией. Представители латвийских технологических компаний расскажут об инновационных решениях в таких областях как: электронное правительство, городской транспорт и логистика, финансовые технологии, искусственный интеллект, умные городские решения и т.д.

По завершении семинара будет подписан меморандум о сотрудничестве между Латвией, Казахстаном и Швецией, который будет способствовать дальнейшему развитию сектора ИКТ.

В четверг, 7 сентября, состоится семинар на тему «Инновации в области агротехнологий из Финляндии».

Восемь ведущих отраслевых финских агротехнологических компаний во главе с министром сельского хозяйства и окружающей среды будут присутствовать на семинаре для налаживания сотрудничества с местными предприятиями казахстанского агросектора.

На мероприятии участники не только узнают о новейших технологиях и решениях, но и получат возможность провести прямые обсуждения с ведущими финскими компаниями: Ala-Talkkari, Antti-Teollisuus, ELHO, Pellon Group, JPT-Industria, Sampo Rosenlew, Suokone и Valtra.

Также участники бизнес-мероприятия будут иметь возможность участвовать в розыгрыше «Арктического отдыха» в Финляндии.

Начало семинара: в 11:00.

Место проведения: VIP-зал павильона Финляндии.

В четверг, 7 сентября, в рамках ЭКСПО-2017 состоится показ мод, организованный Программой Развития ООН в сотрудничестве с ремесленниками Казахстана. На показе будут представлены лучшие работы казахстанских мастеров и ремесленников.

Целью мероприятия является привлечение внимания к зеленой креативной экономике и к созданию рабочих мест в несырьевом секторе.

Вместе с тем, организаторы расскажут о программах ПРООН, поддерживающих мастеров народного творчества.

Отметим, что программа развития ООН в Казахстане в рамках работы в трех регионах Казахстана (Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) поддерживает мастеров народного творчества в их становлении как профессионалов и продвижении их продукции.

Начало мероприятия: 16:00.

Место проведения: возле фигуры «Вода» (напротив павильона Международных Организаций).

7-8 сентября 2017 года во Дворце Мира и Согласия пройдет главное международное событие энергетического сектора в регионе – XI Евразийский Форум KAZENERGY на тему «Созидая энергию будущего».

Программа XI Евразийского Форума KAZENERGY будет направлена на обсуждение мировыми энергетическими компаниями вопросов и проблем, связанных с эффективным управлением устойчивыми источниками энергии; контролем над производством, хранением и использованием энергоресурсов; обеспечением доступа к источникам энергии; изменением климата и снижением выбросов углекислого газа; стимулированием использования альтернативных источников энергии; внедрением программ по энергоэффективности, «умной» энергетикой; инновационным развитием урановой и атомной отрасли.

В числе ключевых спикеров Форума - Премьер-министр РК Бахытжан Сагинтаев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Министр энергетики РК Канат Бозумбаев, Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл Мухамед Фарадж Аль-Мазруи, Министр жилищной политики, энергетики и окружающей среды Финляндии Киммо Тийликайнен, Председатель Ассоциации KAZENERGY Тимур Кулибаев, Президент Всемирного Нефтяного Совета Тор Фаеран, Генеральный секретарь International Energy Forum доктор Сун Сяншенг, Министр энергетики Грузии Илья Элошвили и другие. Также свое участие в Форуме подтвердили руководители крупнейших нефтегазовых и энергетических корпораций мира Chevron, Royal Dutch Shell, Total.

Ключевым докладом Форума станет Презентация Национального энергетического доклада KAZENERGY 2017, который призван дать комплексное представление о текущей ситуации и перспективах развития базовых секторов казахстанской экономики, в совокупности составляющих ТЭК страны.

В рамках обширной медиа-программы участников Форума и представителей средств массовой информации ждут интересные презентации, пресс-конференции, интервью с ключевыми спикерами.

Партнерские инициативы по результатам XI Евразийского Форума войдут в итоговую Резолюцию.