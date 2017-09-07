Учёные зафиксировали самую мощную вспышку на Солнце за последние 12 лет

Всего за современную историю наблюдения за звездой было зарегистрировано пять таких вспышек.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщила о крупнейшей за 12 лет вспышке на Солнце. Как сообщает портал "Утро.ру", взрыву был присвоен балл X9.3.

Учёные объясняют возникновение такой мощной вспышки взаимодействием двух крупнейших групп солнечных пятен, которые наблюдались на звезде последние несколько дней.

Отмечается, что вспышечная активность в течение часа вызвала проблемы с навигацией из-за нарушения связи.

Фото: ©Flickr/PRO NASA Goddard Space