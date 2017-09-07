Казахстанка заблокировала российским ученым доступ к крупнейшей базе научных публикаций

Основательница научного ресурса Sci-Hub Александра Элбакян закрыла к нему доступ из России из-за «травли», которую против нее якобы устроила российская «либеральная оппозиция». Об этом Элбакян сообщила на главной странице сайта. С территории России на сайте sci-hub.io доступна только страница с этим сообщением, убедились «Ведомости».

Sci-Hub, по данным журналов Science и Nature, - самая большая база научных публикаций в открытом доступе. На сайте можно бесплатно читать и скачивать научные статьи, которые обычно доступны только за деньги. Издательства считают это пиратством, Элбакян – свободным распространением научных знаний. Сейчас в базе более 66 млн материалов по самым разным научным дисциплинам. По данным Science на июль этого года, в базе Sci-Hub можно найти две трети всех научных публикаций в мире и 85% публикаций, которые легально доступны только по платной подписке. Элбакян называют Робин Гудом от науки, журнал Nature в 2015 г. провозгласил ее одним из 10 самых влиятельных людей в ученом мире.

Элбакян давно конфликтует с частью российских ученых, которых она называет «либеральной оппозицией». К примеру, в 2015 г. Элбакян поддержала действия Министерства юстиции, которое внесло в список иностранных агентов фонд «Династия» Дмитрия Зимина. Она настаивала, что фонд поддерживает прежде всего ученых либеральных взглядов и занимается политической деятельностью. Элбакян заявила, что премии и гранты должны распределяться вне зависимости от политических взглядов ученых. Позднее она объяснила, что является сторонником сильного государства, которое «может противостоять Западу» и выбирать собственный путь. Ученых, которые критиковали ее слова, банили на Sci-Hub. Сама Элбакян говорила, что такие баны - нормальная практика и не угрожают интеллектуальной свободе, поскольку «интернет большой».

На прошлой неделе группа ученых из России и Мексики назвала в честь Элбакян новый вид насекомых - из семейства наездников-паразитов. Но основательница Sci-Hub сочла такую честь как «крайнюю несправедливость»: настоящими паразитами являются научные издательства, написала она. Такая реакция не прибавила ей популярности, некоторые пользователи в комментариях во «В контакте» и в других социальных сетях стали прямо называть Элбакян сумасшедшей. Сама Элбакян уверена, что ее оппоненты тем самым зарабатывают «политические дивиденды». «В связи с такой народной любовью работу на территории данной страны разумно будет прекратить», - решила она. Российским ученым она предлагает пользоваться Sci-Hub c помощью софта для обхода блокировок.

Sci-Hub: больше вреда или пользы?

Элбакян создала Sci-Hub в 2011 г., будучи студенткой в Казахстане. Позднее она рассказывала, что хостинг сайта находится в Санкт-Петербурге.

Sci-Hub создан в качестве альтернативы дорогой подписке на научные журналы. Доступ к одной научной публикации может обходиться ученому в $30, писал журнал Science. Для ученых из развивающихся стран это непосильная сумма. По статистике самого Sci-Hub, в 2015 г. активнее всего статьи из этой базы загружали пользователи из Ирана, Индии, Китая, России и США. Учитывая, что доля США и Европы в трафике базы растет, ученые все чаще обращаются к сайту не потому, что не могут себе позволить подписку на тот или ной журнал, а потому, что им так удобнее.

В ученой среде продолжаются массовые баталии - приносит ли Sci-Hub больше вреда или пользы для науки. Science пишет, что такая популярность проекта фактически означает конец подписной модели для научных журналов.

В 2015 г. американский издатель научных журналов Elsevier подал иск против Sci-Hub, в июне этого года суд Нью-Йорка поставил, что проект должен выплатить издательству $15 млн компенсации и перестать предоставлять нелегальный доступ к текстам в журналах Elsevier. В качестве обеспечительных мер по этому иску прежний сайт проекта Sci-Hub.org был заблокирован на территории США.

Elsevier в иске также ссылался что Sci-Hub получает доступ к платным копиям журналов издательства через логины и пароли университетов, которые сервис получает нелегально.

В августе 2017 г. в суд на Sci-Hub подало еще одно издательство: American Chemical Society (ACS) потребовало взыскать с сайта почти $5 млн.

Как работает Sci-Hub

Sci-Hub устроен на основе алгоритма, который собирает и копирует содержимое веб-страниц (scraping или парсинг), в данном случае – тексты научных публикаций. По словам Элбакян, для получения публикаций, которые доступны только по подписке, написанный ею алгоритм удаленно подсоединяется к прокси-серверам университетов, у которых есть такая подписка. Порой алгоритм в поисках нужной подписки перебирает несколько десятков университетов, рассказывала она. Университеты либо платят за такую подписку, либо получают ее бесплатно от издателей журналов с рядом ограничений по доступу. Элбакян отказывается сообщать публично, как Sci-Hub получает доступ к внутренним сетям университетов - взламывает их или пользуется логинами и паролями, предоставленными проекту сотрудниками университетов.

В 2011-2013 гг. Sci-Hub собирал конкретные научные публикации только после получения конкретного запроса пользователей. Пользователь отправлял сервису ссылку на веб-страницу с нужной ему платной публикацией, Sci-Hub открывал доступ к тексту через прокси-сервер того или иного университета и давал пользователю возможность скачать файл бесплатно. Полученные такие образом файлы Sci-Hub хранил только 6 часов и затем удалял. В 2013 г. у проекта появилось хранилище - здесь собираются файлы с публикациями, которые прежде уже запрашивались пользователями. Также Элбакян доработала алгоритм, и он автоматически собирает новые публикации по актуальным темам до того, как тот или иной ученый начнет искать их в базе Sci-Hub.

По словам Элбакян, Sci-Hub, как и Wikipedia, существует на пожертвования пользователей. Сколько таким образом получает проект, она не раскрывает.

Даниэл Химмелстейн из Университета Пенсильвании подсчитал на основе открытых данных, что за время существования проект получил от пользователей 92,63 биткойна (более $400 000 по текущему курсу). Суммы пожертвований в других валютах исследователи оценить не смогли.