О чем важно знать при ввозе товаров по сниженным ставкам таможенных пошлин

Управление тарифного регулирования и пост-таможенного контроля ДГД по Костанайской области разъясняет порядок обращения товаров из Перечня, ввозимых на территорию Республики Казахстан, к которым применяются пониженные ставки пошлин (ВТО).

11 января 2016 года вступил в силу Протокол о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее - Протокол).

Протокол предусматривает порядок регулирования ввоза и перемещения в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, которые ввозятся в Казахстан по сниженным ставкам таможенных пошлин согласно обязательствам Республики Казахстан по вступлению в ВТО.

Перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза утвержден Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59.

Принимая во внимание опасения стран ЕАЭС о возможном реэкспорте казахстанских товаров, ввезенных по заниженным таможенным пошлинам в рамках ВТО, в государства - члены ЕАЭС, 16 октября 2015 года главы государств ЕАЭС подписали ряд документов по имплементации тарифных обязательств Республики Казахстан в рамках вступления в ВТО.

В соответствии с подписанными документами Республика Казахстан взяла на себя обязательства не допускать вывоз товаров, находящихся в Перечне изъятий, на территории других стран ЕАЭС в случае их ввоза по заниженным таможенным пошлинам.

Ввоз товаров, включенных в Перечень изъятий, на территорию Республики Казахстан должен осуществляться либо по ставкам ВТО, но без права вывоза за пределы Республики Казахстан, либо по ставкам ЕТТ ЕАЭС с целью их дальнейшей реализации в государствах - членах ЕАЭС.

В этой связи при импорте товаров в Республику Казахстан после 1 декабря 2015 года налогоплательщикам необходимо соблюдать следующие требования:

1) товары, ввезенные в Республику Казахстан по ставкам ВТО из Перечня изъятий, запрещены к вывозу и обращению за пределами Республики Казахстан;

2) товары, ввезенные в Республику Казахстан по ставкам ЕТТ ЕАЭС, при вывозе на таможенную территорию ЕАЭС должны сопровождаться копией таможенной декларации и электронным счетом-фактурой;

3) при вывозе произведенного в Республике Казахстан товара в государства - члены ЕАЭС, в случае если товар этой группы находится в Перечне изъятий, необходимо представление сертификата о происхождении товара формы СТ-1 в качестве подтверждающего документа.

Надо понимать, что в случае ввоза товаров по заниженным пошлинам Республика Казахстан участник внешнеэкономической деятельности не имеет права вывозить их за пределы Республики Казахстан. Право вывоза появляется только в случае ввоза данных товаров по действующему ЕТТ ЕАЭС.

Товары, включенные в Перечень изъятий, могут быть ввезены по ставкам ЕТТ ЕАЭС. В этом случае такие товары приобретают статус товара ЕАЭС.

Таким образом, предприниматели при ввозе товаров изначально должны определить конечное назначение ввозимых товаров. В случае если товары будут обращаться только на территории Республики Казахстан, можно ввозить товары по сниженным таможенным пошлинам. В том случае, если предполагается, что товар в последующем будет реализован в другие страны, таможенная очистка товаров должна осуществляться по ставкам ЕТТ ЕАЭС.