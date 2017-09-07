Правовая культура, морально-нравственный облик и деловые качества сотрудников органов государственных доходов, как надежный заслон проявлениям коррупции (Б. Айкенева, Руководитель отдела по работе с персоналом УГД по г.Усть-Каменогорск ДГД по ВКО КГД МФ РК)

Большое значение в деле противодействия коррупции на государственной службе в общем и в системе органов государственных доходов в частности, приобретает правовое и морально-нравственное воспитание, а также формирование делового стандарта, соответствующего облику государственного служащего Республики Казахстан.

Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих.

Общество рассчитывает, что государственный служащий будет вкладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую им профессиональную деятельность, беспристрастно и честно служить своей Родине-Республике Казахстан.

В этой связи, для повышения требований к морально-нравственному облику и деловым качествам государственных служащих, Указам Главы государства от 29 декабря 2015 года № 153 принят Этический кодекс государственного служащего (Правила служебной этики государственных служащих).

Этический кодекс полностью отвечает международным требованиям и устанавливает основные стандарты поведения государственных служащих Республики Казахстан.

Большое значение по формированию позитивного имиджа государственной службы играет поведение государственных служащих в быту (во внеслужебное время).

Во внеслужебное время необходимо придерживаться общепринятых этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность.

Также необходимо проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать должностное положение при получении соответствующих услуг, не давать повода для критики со стороны общества.

Государственные служащие должны противостоять проявлениям коррупции, не допускать коррупционных правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией или проступки, дискредитирующие государственную службу. Также должны пресекать факты коррупционных правонарушений со стороны других государственных служащих.

Если государственный служащий располагает достоверной информацией о коррупционном правонарушении, он должен принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, которые заключаются в информировании о таком правонарушении уполномоченных государственных органов и руководства государственного органа.

Также основной мерой противодействии коррупции также является формирование антикоррупционной культуры, сохранение и укрепление в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Государственные служащие должны принимать меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов, то есть ситуации, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и надлежащим исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами физических и юридических лиц, государства, способное привести к причинению вреда этим законным интересам, государственный служащий обязан принять меры по его предотвращению и урегулированию, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

Определенный позитивный опыт по повышению правовой культуры сотрудников, формированию у них необходимого морально-нравственного облика и деловых качеств имеется в органах государственных доходов.

Вопрос соблюдения требований норм законодательства о государственной службе и антикоррупционного законодательства работниками управления находится на постоянном контроле руководства управления государственных доходов.

Проводятся круглые столы и семинары с участием представителей Департамента Агентства государственной службы и противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области, Усть-Каменогорского городского филиала партий «Нур-Отан», с ветеранами орнанов налоговой службы, с сотрудниками внуренней безопасности ДГД по Восточно-Казахстанской области.

Постоянно осуществляется работа, направленная на улучшение качества оказываемых госуслуг путем регламентации действии работников органов государственных доходов, при оказании государственных услуг налогоплательщикам.

Внедрены принципы прозрачности и объективности процедур назначения на вакантные должности по итогам конкурса.

Особое внимание также необходимо уделить стимулирующим мерам, действенным по своей сути и содержанию и способных в реальной жизни формировать и воспитать правильное отношение к службе и гражданам.